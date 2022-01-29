Скільки поліцейських авто розбили у ДТП за 2021 рік (статистика)

Більшість пошкоджених у ДТП патрульних машин уже відремонтували, але деякі можуть списати.

У Національній поліції назвали кількість розбитих автомобілів за 2021 рік. За 12 місяців у ДТП було пошкоджено 561 патрульне авто. Таку цифру назвала прес-служба Патрульної поліції виданню APnews.

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Повідомляється, що 393 автомобілі вже відремонтовані і повернулися до ладу. За рештою 168 машин зараз ведуться претензійно-позовні роботи. Після їх проведення комісія прийме рішення, ремонтувати автомобілі або списувати, як такі, що не підлягають відновленню.

[ + – ] Частину машин можуть списати, як такі, що не підлягають відновленню Фото: Думская

Списують авто лише у крайньому випадку. Ремонт машин далеко не завжди здійснюється за бюджетні кошти – нерідко його сплачує сторона, визнана винною у ДТП.

Значна частина автопарку Патрульної поліції – гібриди Toyota Prius та Mitsubishi Outlander PHEV. Також правоохоронцями використовуються Renault Duster, Skoda Rapid, Toyota Corolla та ряд інших моделей.

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Слід зазначити, що автопарк Нацполіції 2021 року серйозно поповнився. Загалом придбали 1321 автомобіль на суму 820 млн. гривень.

Також Фокус раніше повідомляв, що у Франції патрульні за прикладом українських колег пересядуть на гібридні кросовери. Перша партія авто вже надійшла.