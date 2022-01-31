Новейший Mercedes-Benz за 120 тысяч евро провалил тест на безопасность (видео)

Большой вес электромобиля Mercedes-Benz EQS дает о себе знать в виражах. Именно он не позволяет проходить лосиный тест на высокой скорости.

Новый Mercedes-Benz EQS не лучшим образом проявил себя в лосином тесте. Флагманский электромобиль Mercedes-Benz прошел испытание на скорости 72 км/ч и этот результат не считается выдающимся. Об этом сообщает сайт km77.com, проводивший тест.

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Отличная оценка за лосиный тест ставится при прохождении маневра по объезду препятствия на скорости 77 км/ч и выше. Немецкий лифтбэк не смог достичь этого показателя по результатам нескольких заездов.

[ + – ] Тяжелый электрокар демонстрирует недостаточную поворачиваемость Фото: km77.com

Проводившие испытания эксперты отметили слишком большой вес электрокара – 2670 кг. Именно он является главным врагом Mercedes-Benz EQS, ведь тяжелый автомобиль демонстрирует недостаточную поворачиваемость.

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При этом рулевое управление, подвеска и система стабилизации электрокара превосходно настроены, а оснащение включает управляемые задние колеса. В тесте принимал участие 523-сильный вариант EQS 580 с активной пневмоподвеской и опционными 21-дюймовыми шинами — такой электрокар стоит около 120 тыс. евро.

[ + – ] Электромобиль оснащен пневмоподвеской и управляемыми задними колесами

Mercedes-Benz EQS проявил себя хуже, чем его бензиновый собрат S-Class – седан показал скорость 74 км/ч даже без полноуправляемого шасси с поворачивающимися задними колесами. Лучшим показателем этом в классе можно считать результат Porsche Taycan – 81 км/ч.

Примечательно, что ранее Mercedes-Benz EQS признали одним из самых безопасных авто в мире. Электрокар даже отметили наградой.

Также ранее Фокус сообщал, что на лосином тесте приятно удивил электрокроссовер Tesla Model Y – его результат оказался одним из лучших.