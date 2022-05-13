Новий сімейний кросовер від Renault провалив "лосиний" тест (відео)

Dacia Jogger дуже повільно пройшов "лосиний" тест і показав не найкращу керованість. Випробувачі зазначили недостатню повертаність і погане зчеплення з дорогою.

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Семимісний кросовер Dacia Jogger не зміг впоратися з "лосиним" тестом. Бюджетна сімейна модель від Renault не найкраще проявила себе у складному випробуванні. Про це повідомляє сайт km77.com.

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Відмінна оцінка за "лосиний" тест присуджується у разі, якщо швидкість його проходження становить 77 км/год і вище. Нова Dacia Jogger у найкращій спробі показала всього 70 км/год і навіть на цій швидкості автомобіль сильно кренився і демонстрував недостатню повертаність.

[ + – ] На високих швидкостях виражена недостатня повертаність

Тест-пілот також зазначив, що автомобіль виявився складним в управлінні, а його 16-дюймові шини не демонстрували достатнього зчеплення з дорогою.

Нагадаємо, що "лосиний" тест — маневр подвійної переставки, що імітує різкий об'їзд перешкоди, що раптово з'явилася на дорозі. Винайшли його у Швеції, адже там часто з лісу на дорогу вискакують лосі й олені.

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Результат Dacia Jogger далекий від найкращого в класі. Рекордні показники в "лосиному" тесті серед кросоверів — у Tesla Model Y (83 км/год). Також нещодавно випробування непогано пройшов новий Kia Sportage.

[ + – ] Випробувачі були не в захваті від керованості кросовера

Нова Dacia Jogger — найдешевший семимісний кросовер у Європі: він коштує від 15 тисяч євро. Модель побудована на базі нового Logan (вона замінила універсал Logan MCV) і комплектується 1,0-літровим 110-сильним бензиновим турбомотором та 6-ступінчастою механічною КПП. В Україні вона продаватиметься під брендом Renault.

Раніше Фокус повідомляв, що лосиний тест не найкраще пройшов і найновіший кросовер Lexus NX.