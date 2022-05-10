Новий кросовер Lexus розчарував керованістю в лосиному тесті (відео)

Кросовер Lexus NX350h перевірили лосиним тестом. Автомобіль не зміг отримати високу оцінку у випробуванні.

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

Новий Lexus NX 2022 не найкраще склав так званий лосиний тест. Кросоверу не вдалося досягти хорошого результату, і його керованість в екстремальних умовах викликала низку питань. Про це пише сайт km77.com, який проводив тест.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

[ + – ] Через те, що кросовер недостатньо повертався, він не тримав траєкторію та постійно збивав конуси Фото: скриншот/youtube

Кросовер Lexus NX пройшов складний маневр на швидкості 75 км/год, тоді як хорошим результатом вважається 77 км/год і вище. Тест-пілот відзначив сильно виражену повертуваність, через яку авто не могло втриматися на правильній траєкторії та постійно збивало конуси. Крім того, система стабілізації авто втручається дуже грубо та дуже сильно скидає швидкість кросовера.

Важливо

Як змінилися ціни на популярні вживані авто в Україні під час війни (фото)

Слід зазначити, що у випробуванні брала участь 244-сильна гібридна версія Lexus NX350h вагою 1850 кг. Бензиновий варіант легший і очевидно маневреніший.

[ + – ] Найкращий результат Lexus NX — 75 км/год

Нагадаємо, що лосиний тест — це маневр із об'їзду перешкоди, що раптово з'явилася на дорозі. Назвали його так тому, що у Швеції, де вигадали випробування, на дорогу часто вибігають лосі й олені.

До речі, нещодавно лосиний тест пройшов автомобіль такого ж класу Kia Sportage, і його результат був набагато кращим. Рекордсменом серед кросоверів є Tesla Model Y.

Також Фокус повідомляв, що Lexus презентував новий електрокросовер із дуже нестандартним кермом.