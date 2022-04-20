Штурвал у салоні та 450 км запасу ходу: презентовано новий електрокросовер Lexus

Lexus RZ 450e — перший електрокросовер японської марки, створений із нуля. Спочатку надійде в продаж 308-сильна версія.

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Новий Lexus RZ 450e офіційно представлений. Електричний кросовер надійде в продаж під кінець цього року за ціною приблизно від 50 тис. доларів. Подробиці авто опублікували на офіційному сайті Lexus.

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[ + – ] Кросовер побудований на платформі Toyota bZ4X Фото: Lexus

Електромобіль Lexus RZ 2023 — преміальний побратим Toyota bZ4X і Subaru Solterra, адже побудований на тій же платформі. Це перший електрокар спеціальної побудови від Lexus, а не перероблений із бензинової моделі, як Lexus UX 300e.

[ + – ] На центральній панелі встановлено великий 14-дюймовий екран Фото: Lexus

Дизайн Lexus RZ 450e виконаний у фірмовому стилі японської марки. У профіль автомобіль нагадує кросовери Lexus RX і NX, а оформлення передньої частини імітує фамільні веретеноподібні ґрати. Пластиковий обвіс набагато менш виражений, ніж у сімейних Toyota і Subaru. Стандартними є 18-дюймові диски.

[ + – ] За доплату запропоновано кермо-штурвал Фото: Lexus

В обробці салону використані шкіра, алькантара й алюміній. Покупці зможуть вибирати між стандартним кермом і оригінальним штурвалом, як у Tesla Model S 2022. У електрокара невелика віртуальна панель приладів і великий 14-дюймовий сенсорний дисплей мультимедіа.

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Спочатку доступна тільки одна версія Lexus RZ 450e з двома моторами сумарною потужністю 308 к. с. і повним приводом, але пізніше панель модифікацій розширять. Розгін до 100 км/год займає 56 с. Акумуляторна батарея ємністю 71,4 кВт∙год дозволяє проїхати 450 км без підзарядки.

[ + – ] Кросовер розганяється до 100 км/год за 5,6 с Фото: Lexus

Раніше Фокус повідомляв, що Lexus готує цілу лінійку електромобілів, і серед них буде великий сімейний кросовер.