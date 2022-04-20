Штурвал в салоне и 450 км запаса хода: презентован новый электрокроссовер Lexus

Lexus RZ 450e – первый электрокроссовер японской марки, созданный с нуля. Поначалу поступит в продажу 308-сильная версия.

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Новый Lexus RZ 450e официально представлен. Электрический кроссовер поступит в продажу под конец нынешнего года по цене примерно от 50 тыс. долларов. Подробности авто опубликовали на официальном сайте Lexus.

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[ + – ] Кроссовер построен на платформе Toyota bZ4X Фото: Lexus

Электромобиль Lexus RZ 2023 – премиальный собрат Toyota bZ4X и Subaru Solterra, ведь построен на той же платформе. Это первый электрокар специальной постройки от Lexus, а не переделанный из бензиновой модели, как Lexus UX 300e.

[ + – ] На центральной панели установлен большой 14-дюймовый экран Фото: Lexus

Дизайн Lexus RZ 450e выполнен в фирменном стиле японской марки. В профиль автомобиль напоминает кроссоверы Lexus RX и NX, а оформление передней части имитирует фамильную веретенообразную решетку. Пластиковый обвес гораздо менее выражен, чем у родственных Toyota и Subaru. Стандартными являются 18-дюймовые диски.

[ + – ] За доплату предложен руль-штурвал Фото: Lexus

В отделке салона использованы кожа, алькантара и алюминий. Покупатели смогут выбирать между стандартным рулем и оригинальным штурвалом, как у Tesla Model S 2022. У электрокара небольшая виртуальная приборка и крупный 14-дюймовый сенсорный дисплей мультимедиа.

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На первых порах доступна только одна версия Lexus RZ 450e с двумя моторами суммарной мощностью 308 л. с. и полным приводом, но позже палитру модификаций расширят. Разгон до 100 км/ч занимает 5,6 с. Аккумуляторная батарея емкостью 71,4 кВт∙ч позволяет проехать 450 км без подзарядки.

[ + – ] Кроссовер разгоняется до 100 км/ч за 5,6 с Фото: Lexus

Ранее Фокус сообщал, что Lexus готовит целую линейку электромобилей и среди них будет большой семейный кроссовер.