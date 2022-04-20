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Штурвал в салоне и 450 км запаса хода: презентован новый электрокроссовер Lexus

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Фото: Lexus | Дизайн Lexus RZ 450e выполнен в фирменной стилистике бренда

Lexus RZ 450e – первый электрокроссовер японской марки, созданный с нуля. Поначалу поступит в продажу 308-сильная версия.

Новый Lexus RZ 450e официально представлен. Электрический кроссовер поступит в продажу под конец нынешнего года по цене примерно от 50 тыс. долларов. Подробности авто опубликовали на официальном сайте Lexus.

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Кроссовер построен на платформе Toyota bZ4X
Фото: Lexus

Электромобиль Lexus RZ 2023 – премиальный собрат Toyota bZ4X и Subaru Solterra, ведь построен на той же платформе. Это первый электрокар специальной постройки от Lexus, а не переделанный из бензиновой модели, как Lexus UX 300e.

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На центральной панели установлен большой 14-дюймовый экран
Фото: Lexus

Дизайн Lexus RZ 450e выполнен в фирменном стиле японской марки. В профиль автомобиль напоминает кроссоверы Lexus RX и NX, а оформление передней части имитирует фамильную веретенообразную решетку. Пластиковый обвес гораздо менее выражен, чем у родственных Toyota и Subaru. Стандартными являются 18-дюймовые диски.

Новый Lexus RZ 450e, Lexus RZ 450e 2023, Lexus RZ 450e, кроссовер Lexus RZ 450e, электромобиль Lexus RZ 450e
За доплату предложен руль-штурвал
Фото: Lexus

В отделке салона использованы кожа, алькантара и алюминий. Покупатели смогут выбирать между стандартным рулем и оригинальным штурвалом, как у Tesla Model S 2022. У электрокара небольшая виртуальная приборка и крупный 14-дюймовый сенсорный дисплей мультимедиа.

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На первых порах доступна только одна версия Lexus RZ 450e с двумя моторами суммарной мощностью 308 л. с. и полным приводом, но позже палитру модификаций расширят. Разгон до 100 км/ч занимает 5,6 с. Аккумуляторная батарея емкостью 71,4 кВт∙ч позволяет проехать 450 км без подзарядки.

Новый Lexus RZ 450e, Lexus RZ 450e 2023, Lexus RZ 450e, кроссовер Lexus RZ 450e, электромобиль Lexus RZ 450e
Кроссовер разгоняется до 100 км/ч за 5,6 с
Фото: Lexus

Ранее Фокус сообщал, что Lexus готовит целую линейку электромобилей и среди них будет большой семейный кроссовер.