Впечатляющий рекорд: новый электрокар Mercedes-Benz проехал свыше 1000 км без подзарядки
Водитель не слишком экономил и разгонялся до 140 км/ч на автобане. Тем не менее, полностью разрядить батарею не удалось.
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Новейший электромобиль Mercedes-Benz Vision EQXX на деле подтвердил свой впечатляющий запас хода. Он совершил автопробег без подзарядки протяженностью свыше 1000 км, сообщает официальный сайт немецкого бренда.
Mercedes-Benz Vision EQXX стартовал на заводе в немецком Зиндельфингене и финишировал в городке Касси на Лазурном побережье Франции близ Марселя. Протяженность маршрута составила 1008 км.
Удивительно, но полностью разрядить батарею не получилось. Даже после столь длительной поездки заряда хватало еще примерно на 140 км, то есть теоретически авто могло проехать почти 1150 км. И это при том, что электромобиль не был медленным – средняя скорость на дистанции составила 90 км/ч, а на автобанах его разгоняли до 140 км/ч.Важно
Маршрут выбрали посложнее — с узкими двухполосными дорогами, перекрытыми на ремонт участками трасс и городскими пробками. В заторах и на крутых спусках в Альпах активно использовали тормозную рекуперацию. Также свой вклад внесли солнечные батареи на крыше.
Напомним, что новый Mercedes-Benz Vision EQXX поступит в продажу с 2024 года. Наиболее инновационный электрокар Mercedes-Benz оснащен не самой емкой (немногим менее 100 кВт∙ч) аккумуляторной батареей, а большого запаса хода добились за счет продуманной аэродинамики, относительно небольшого веса авто и высокоэффективного 204-сильного электромотора.
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