Впечатляющий рекорд: новый электрокар Mercedes-Benz проехал свыше 1000 км без подзарядки

Водитель не слишком экономил и разгонялся до 140 км/ч на автобане. Тем не менее, полностью разрядить батарею не удалось.

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Новейший электромобиль Mercedes-Benz Vision EQXX на деле подтвердил свой впечатляющий запас хода. Он совершил автопробег без подзарядки протяженностью свыше 1000 км, сообщает официальный сайт немецкого бренда.

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Mercedes-Benz Vision EQXX стартовал на заводе в немецком Зиндельфингене и финишировал в городке Касси на Лазурном побережье Франции близ Марселя. Протяженность маршрута составила 1008 км.

[ + – ] На горных спусках помогала тормозная рекуперация Фото: Mercedes-Benz

Удивительно, но полностью разрядить батарею не получилось. Даже после столь длительной поездки заряда хватало еще примерно на 140 км, то есть теоретически авто могло проехать почти 1150 км. И это при том, что электромобиль не был медленным – средняя скорость на дистанции составила 90 км/ч, а на автобанах его разгоняли до 140 км/ч.

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Маршрут выбрали посложнее — с узкими двухполосными дорогами, перекрытыми на ремонт участками трасс и городскими пробками. В заторах и на крутых спусках в Альпах активно использовали тормозную рекуперацию. Также свой вклад внесли солнечные батареи на крыше.

[ + – ] Средняя скорость электрокара составила 90 км/ч Фото: Mercedes-Benz

Напомним, что новый Mercedes-Benz Vision EQXX поступит в продажу с 2024 года. Наиболее инновационный электрокар Mercedes-Benz оснащен не самой емкой (немногим менее 100 кВт∙ч) аккумуляторной батареей, а большого запаса хода добились за счет продуманной аэродинамики, относительно небольшого веса авто и высокоэффективного 204-сильного электромотора.

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