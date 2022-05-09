Як змінилися ціни на популярні вживані авто в Україні під час війни (фото)

Під час дослідження з'ясувалося, що найбільше подешевшала Hyundai Sonata 2009-2014 років випуску, а найбільше зростання цін у Volkswagen Passat 2015-2021 років.

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

Авторинок України потроху стабілізується і, попри війну, вживані машини продають та купують. Звичайно, ціни на вживані автомобілі змінилися, якщо порівняти з лютим і в Інституті дослідження авторинку взялися дізнатися, наскільки.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Експерти вивчили оголошення з продажу популярних моделей авто на сайті Auto.ria і визначили середню вартість популярних моделей. Хоча треба враховувати, що вказана продавцем ціна не є остаточною, адже торг ніхто не скасовував.

[ + – ] Масовий Daewoo Lanos продовжує дешевшати Фото: auto.ria.com

Потрібні автомобілі поділили на три категорії, залежно від віку. Серед авто 2000-2008 років ситуація різна. Найпопулярніший представник цього сегменту Daewoo Lanos/Sens у середньому подешевшав на 200 доларів (до $2900). У цьому немає нічого дивного, адже вартість моделі поступово знижується вже не один рік у міру її старіння.

А ось Volkswagen Golf та Passat додали в ціні приблизно 200-300 доларів. Пояснюють це підвищеним попитом моделі.

[ + – ] Моделі 2009-2014 років випуску відчутно подешевшали Фото: auto.ria.com

Автомобілі 2009-2014 років випуску здешевшали. Бестселери Volkswagen Passat, Skoda Octavia, Hyundai Sonata та Renault Megane тепер доступніші на 400-900 доларів. Причина зрозуміла — безкоштовне розмитнення авто. Саме ці моделі найчастіше приганяють із-за кордону.

Важливо

Які автомобілі цікавлять українців під час війни: ТОП-10 моделей

Водночас нульове розмитнення не допомогла збити ціни на популярні уживані авто 2015-2021 років. Річ у тому, що відносно нові Ford Fusion, Volkswagen Passat і Hyundai Sonata зазвичай везуть зі США і закриття чорноморських портів зробило їх доставлення складнішим і дорожчим.

[ + – ] Вживані автомобілі віком до 7 років переважно подорожчали Фото: auto.ria.com

Виняток у цьому сегменті складає Ford Focus. Він подешевшав, адже цю модель привозять як з Америки, так і з Європи.

Раніше Фокус повідомляв, що в Україні запроваджено нові обмеження на ввезення євроблях, але безплатне розмитнення поки залишається.