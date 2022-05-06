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Авто Російсько-українська війна

Які автомобілі цікавлять українців під час війни: ТОП-10 моделей

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Mercedes-Benz Vito, Volkswagen Passat, продаж уживаних авто, найпопулярніші вживані авто, ТОП-10 найпопулярніших авто
Фото: Mercedes-Benz | Найбільше українці шукають оголошення про продаж Mercedes-Benz Vito

Українські автолюбителі стали більше цікавитися мінівенами та преміальними моделями, а ось про електромобілі забули.

Незважаючи на війну, авторинок України поступово оживає та навіть повертається до звичного ритму роботи. Українці почали активніше цікавитися автомобілями, і експерти Інституту досліджень авторинку вивчили, які саме моделі користуються популярністю.

У межах дослідження було проаналізовано статистику переглядів оголошень про продаж уживаних авто на сайті auto.ria. З'ясувалося, що українців зараз цікавлять переважно ті ж моделі, що й у довоєнний час, — Volkswagen Passat і Golf, Skoda Octavia, Renault Megane і Scenic. Популярні й позашляхові Toyota й Mercedes-Benz. Утім, у лідери вирвався мінівен Mercedes-Benz Vito, тобто автомобілістів цікавлять практичні та місткі моделі.

Mercedes-Benz Vito, Volkswagen Passat, продаж уживаних авто, найпопулярніші вживані авто, ТОП-10 найпопулярніших авто
Довоєнний лідер Volkswagen Passat, як і раніше, користується попитом
Фото: Volkswagen

ТОП-10 найпопулярніших авто серед українців:

  1. Mercedes-Benz Vito — ціна: від $4700, середня $10 500
  2. Volkswagen Passat — ціна: від $3800, середня $10 500
  3. Volkswagen Golf — ціна: від $3700, середня $6500
  4. Skoda Octavia — ціна: від $3700, середня $7200
  5. Toyota Land Cruiser Prado — ціна: від $12 500, середня $17 000
  6. Renault Scenic — ціна: від $3800, середня $6000
  7. Mercedes-Benz GLE — ціна: від $33 000, середня $45 000
  8. Renault Megane — ціна: від $3500, середня $6500
  9. Opel Zafira — ціна: від $3900, середня $6400
  10. Toyota RAV4 — ціна: від $7200, середня $19 600
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Також зазначається, що автомобілісти стали більше цікавитися дорогими авто на зразок BMW X5, Toyota Land Cruiser Prado, Mercedes-Benz GLE і Volkswagen Touareg. А ось електромобілі зараз не в пошані, навіть незважаючи на дефіцит палива: найпопулярніший електрокар в Україні Nissan Leaf займає лише 50-те місце з переглядів оголошень.

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