Які автомобілі цікавлять українців під час війни: ТОП-10 моделей

Українські автолюбителі стали більше цікавитися мінівенами та преміальними моделями, а ось про електромобілі забули.

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Незважаючи на війну, авторинок України поступово оживає та навіть повертається до звичного ритму роботи. Українці почали активніше цікавитися автомобілями, і експерти Інституту досліджень авторинку вивчили, які саме моделі користуються популярністю.

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У межах дослідження було проаналізовано статистику переглядів оголошень про продаж уживаних авто на сайті auto.ria. З'ясувалося, що українців зараз цікавлять переважно ті ж моделі, що й у довоєнний час, — Volkswagen Passat і Golf, Skoda Octavia, Renault Megane і Scenic. Популярні й позашляхові Toyota й Mercedes-Benz. Утім, у лідери вирвався мінівен Mercedes-Benz Vito, тобто автомобілістів цікавлять практичні та місткі моделі.

[ + – ] Довоєнний лідер Volkswagen Passat, як і раніше, користується попитом Фото: Volkswagen

ТОП-10 найпопулярніших авто серед українців:

Mercedes-Benz Vito — ціна: від $4700, середня $10 500 Volkswagen Passat — ціна: від $3800, середня $10 500 Volkswagen Golf — ціна: від $3700, середня $6500 Skoda Octavia — ціна: від $3700, середня $7200 Toyota Land Cruiser Prado — ціна: від $12 500, середня $17 000 Renault Scenic — ціна: від $3800, середня $6000 Mercedes-Benz GLE — ціна: від $33 000, середня $45 000 Renault Megane — ціна: від $3500, середня $6500 Opel Zafira — ціна: від $3900, середня $6400 Toyota RAV4 — ціна: від $7200, середня $19 600

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Також зазначається, що автомобілісти стали більше цікавитися дорогими авто на зразок BMW X5, Toyota Land Cruiser Prado, Mercedes-Benz GLE і Volkswagen Touareg. А ось електромобілі зараз не в пошані, навіть незважаючи на дефіцит палива: найпопулярніший електрокар в Україні Nissan Leaf займає лише 50-те місце з переглядів оголошень.

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