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Які автомобілі ввозять українці для безплатного розмитнення

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Фото: liga.net | Українці вже розмитнили близько 30 тис. "євроблях"

Попри думку, яка існує, дорогих автомобілів ввозять дуже небагато. Хоча є серед розмитнених машини вартістю 8,5 млн гривень.

Незважаючи на війну, українці активно приганяють авто та користуються безплатним розмитненням. Із 13 по 28 квітня ввезено 29 195 автомобілів. Про це повідомила народна депутатка Альона Шкрум на своїй сторінці у Facebook.

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Більшість розмитнених авто коштує не більше 100 тис. гривень
Фото: Facebook/Алена Шкрум

Також вона спростувала поширену думку, що серед цих машин дуже багато найдорожчих преміальних моделей. Виявилося, що більше половини — це дешеві бюджетні авто, причому значна їхня частина йде на потреби ЗСУ.

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Наразі щодня оформлюють понад 3000 машин
Фото: Facebook/Алена Шкрум

Які автомобілі розмитнюють безплатно:

  • Вартістю до 100 тис. гривень — 16 793 шт.
  • Від 100 до 500 тис. гривень — 11 406 шт.
  • Від 500 тис. до 1 млн гривень — 760 шт.
  • Від 1 до 2 млн гривень — 196 шт.
  • Понад 2 млн гривень — 40 шт.
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Найдорожчий автомобіль, розмитнений безплатно, коштує 8,5 млн гривень
Фото: Facebook/Алена Шкрум

Тобто безплатне розмитнення авто преміум-класу — швидше виняток, ніж правило. Частка справді дорогих моделей дуже мала. За інформацією Альони Шкрум, серед них найбільше — Mercedes-Benz, причому один із них коштував рекордні 8,5 млн гривень.

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Також статистика демонструє, що безплатне розмитнення авто в Україні стає дедалі активнішим. Наразі за добу оформлюють понад 3000 машин, навіть незважаючи на те, що на кордоні введено обмеження на ввезення "євроблях". Очевидно, українці поспішають, адже дуже скоро пільги можуть скасувати — питання винесуть на розгляд Верховної Ради.

Раніше Фокус повідомляв, що для прискорення проходження митниці українцям дозволили самостійно декларувати автомобілі, що ввозяться.