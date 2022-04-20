Українцям дозволили самостійно декларувати ввезені авто: як це зробити

Задекларувати автомобіль самостійно можна онлайн лише за 5-15 хвилин. Нескладна процедура прискорить розмитнення авто.

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Українські автомобілісти активно користуються можливістю ввезти та розмитнити авто безкоштовно. На прикордонних пунктах пропуску вже вишикувалися черги з "євроблях". Щоб спростити процес, автовласникам пропонують декларувати їх самостійно — без участі брокера. Процедуру пояснили в Державній митній службі.

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Декларація авто без брокера можлива через портал Єдине вікно для міжнародної торгівлі. Уся процедура триває 5-15 хвилин.

[ + – ] За умов безкоштовного розмитнення можна обійтися без послуг брокера Фото: Державна митна служба

У розділі "Громадянам/ввезення легкового авто" необхідно залишити позначку в полі "Оформлення без сплати митних платежів згідно із законом 2142-IX". Також не потрібно вибирати код місця митного оформлення, адже воно здійснюватиметься автоматично без участі митників.

Після оформлення декларації можна ввозити авто в Україну через зазначений пункт пропуску. Скан-копії документів не будуть потрібні — їх потрібно буде надати під час оформлення додаткової декларації. Також не потрібно розраховувати митні платежі.

Додаткова декларація оформляється у звичайному режимі за винятком того, що не стягуються митні платежі. На цьому етапі необхідно вибрати підрозділ митного оформлення і надати скан-копії чи фото документів.

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Документи для додаткової митної декларації:

договір купівлі-продажу, обміну або дарування або документ, що його замінює;

реєстраційні (технічні) документи на транспортний засіб;

документ про підтвердження відповідності транспортного засобу до екологічних норм;

договір чи доручення, що наділяє правом уповноважену особу вчиняти дії, пов'язані з проведенням митних формальностей;

паспорт чи документ, що дає право на перетин державного кордону;

довідка про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (за наявності);

експертний висновок (у разі неможливості визначення року виготовлення транспортного засобу відповідно до реєстраційних документів);

будь-який документ, оформлений митним органом під час пропуску транспортного засобу через митний кордон України.

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