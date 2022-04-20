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Украинцам разрешили самостоятельно декларировать ввезенные авто: как это сделать

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Фото: autoua.net | На таможне разъяснили, как самостоятельно задекларировать авто для бесплатной растаможки

Задекларировать автомобиль самостоятельно можно онлайн всего за 5-15 минут. Несложная процедура ускорит растаможку авто.

Украинские автомобилисты активно пользуются возможностью ввезти и растаможить авто бесплатно. На пограничных пунктах пропуска уже выстроились очереди из "евроблях". Чтобы упростить процесс, владельцам авто предлагают декларировать их самостоятельно – без участия брокера. Процедуру объяснили в Государственной таможенной службе.

Декларация авто без брокера возможна через портал "Единое окно для международной торговли". Вся процедура займет 5-15 минут.

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При бесплатной растаможке можно обойтись без услуг брокера
Фото: Государственная таможенная служба

В разделе "Гражданам/ввоз легкового авто" необходимо оставить отметку в поле "Оформление без уплаты таможенных платежей по закону 2142-IX". Также не нужно выбирать код места таможенного оформления, ведь оно будет осуществляться автоматически без участия таможенников.

После оформления декларации можно ввозить авто в Украину через указанный пункт пропуска. Скан-копии документов не потребуются – их нужно будет предоставить во время оформления дополнительной декларации. Также нет нужно рассчитывать таможенные платежи.

Дополнительная декларация оформляется в обычном режиме за исключением того, что не взимаются таможенные платежи. На этом этапе необходимо выбрать подразделение таможенного оформления и предоставить скан-копии или фото документов.

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Документы для дополнительной таможенной декларации:

  • договор купли-продажи, обмена или дарения или заменяющий его документ;
  • регистрационные (технические) документы на транспортное средство;
  • документ о подтверждении соответствия транспортного средства экологическим нормам;
  • договор или поручение, наделяющее правом уполномоченное лицо совершать действия, связанные с проведением таможенных формальностей;
  • паспорт или документ, дающий право на пересечение государственной границы;
  • справка о присвоении регистрационного номера учетной карточки плательщика налогов (при наличии);
  • экспертное заключение (при невозможности определения года изготовления транспортного средства в соответствии с регистрационными документами);
  • любой документ, оформленный таможенным органом при пропуске транспортного средства через таможенную границу Украины.

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