Украинцам разрешили самостоятельно декларировать ввезенные авто: как это сделать
Задекларировать автомобиль самостоятельно можно онлайн всего за 5-15 минут. Несложная процедура ускорит растаможку авто.
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Украинские автомобилисты активно пользуются возможностью ввезти и растаможить авто бесплатно. На пограничных пунктах пропуска уже выстроились очереди из "евроблях". Чтобы упростить процесс, владельцам авто предлагают декларировать их самостоятельно – без участия брокера. Процедуру объяснили в Государственной таможенной службе.
Декларация авто без брокера возможна через портал "Единое окно для международной торговли". Вся процедура займет 5-15 минут.
В разделе "Гражданам/ввоз легкового авто" необходимо оставить отметку в поле "Оформление без уплаты таможенных платежей по закону 2142-IX". Также не нужно выбирать код места таможенного оформления, ведь оно будет осуществляться автоматически без участия таможенников.
После оформления декларации можно ввозить авто в Украину через указанный пункт пропуска. Скан-копии документов не потребуются – их нужно будет предоставить во время оформления дополнительной декларации. Также нет нужно рассчитывать таможенные платежи.
Дополнительная декларация оформляется в обычном режиме за исключением того, что не взимаются таможенные платежи. На этом этапе необходимо выбрать подразделение таможенного оформления и предоставить скан-копии или фото документов.Важно
Документы для дополнительной таможенной декларации:
- договор купли-продажи, обмена или дарения или заменяющий его документ;
- регистрационные (технические) документы на транспортное средство;
- документ о подтверждении соответствия транспортного средства экологическим нормам;
- договор или поручение, наделяющее правом уполномоченное лицо совершать действия, связанные с проведением таможенных формальностей;
- паспорт или документ, дающий право на пересечение государственной границы;
- справка о присвоении регистрационного номера учетной карточки плательщика налогов (при наличии);
- экспертное заключение (при невозможности определения года изготовления транспортного средства в соответствии с регистрационными документами);
- любой документ, оформленный таможенным органом при пропуске транспортного средства через таможенную границу Украины.
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