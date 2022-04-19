Бесплатная растаможка работает: на границе с Украиной выстроились очереди из "евроблях"

Украинцы начали массово ввозить недорогие б/у авто из Европы. Наибольшие очереди — на украинско-польской границе.

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

На пограничных пунктах пропуска на Западе Украины снова образовались очереди. Однако если в первые дни войны был затруднен выезд из страны, то теперь – въезд. Одна из причин – отмена платы за растаможку во время военного положения.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Бесплатная растаможка авто в Украине идет полным ходом. Граждане массово ринулись пригонять подержанные автомобили из Европы.

По информации Государственной таможенной службы, наибольшее скопление б/у авто на еврономерах отмечается на украинско-польской границе – в пунктах пропуска "Краковец – Корчова", "Рава-Русская – Хребенное" и "Шегини – Медика".

[ + – ] Государственная пограничная служба просит пользоваться пунктами пропуска, где нет очередей Фото: ГПСУ

Преимущественно пригоняют недорогие автомобили стоимостью 2-5 тыс. евро, есть среди них и так называемые "битки". А вот дорогих машин немного. Только во Львовскую область с момента введения льгот уже ввезли свыше 1500 "евроблях".

Таможенники просят украинцев пользоваться пунктами пропуска "Угринов – Долгобычев", "Грушев – Будомеж", "Смольница – Кросьценко", а также оформлять документы на автомобили на внутренних таможенных постах. Это уменьшит очереди на границы и облегчит провоз гуманитарной помощи. Кроме того, для ускорения процесса предусмотрена возможность электронной оплаты услуг таможни.

Важно

Какие автомобили можно растаможить в Украине бесплатно после 1 апреля

Нулевая растаможка позволяет снизить общие затраты на покупку авто примерно на 30%. Поскольку выезд за границу мужчинам в возрасте 18-60 лет запрещен, то нередко за машинами едут женщины, пенсионеры либо же лица, освобожденные от службы в армии.

Ранее Фокус сообщал, что в Украине возобновили проведение экзаменов по вождению на все категории прав.