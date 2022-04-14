В Украине теперь снова можно получить права на легковой автомобиль

До недавнего времени принимались практические экзамены только на права на грузовые автомобили и автобусы.

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В Украине снова принимают практические экзамены по вождению на права категории В (легковые автомобили). Об этом сообщили в Главном сервисном центре МВД.

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Кроме того, возобновлены практические экзамены на такие категории водительских удостоверений:

А – мотоциклы

А1 – мопеды и мотороллеры

В1 – квадроциклы и мотовездеходы

[ + – ] Экзамены на права категории В будут проводить на дорогах общего пользования Фото: Скриншот из видео на YouTube-канале МТРК МІСТО

Записаться на экзамен можно в сервисных центрах МВД по телефону или лично. Адреса работающих учреждений в разных регионах Украины ранее уже были опубликованы.

Также замминистра внутренних дел Богдан Драпятый сообщил, что на время военного положения процедура сдачи экзаменов упрощена и будет состоять лишь из одного этапа. На площадках сервисных центров будут принимать экзамены только на права категорий А, А1 и В1. В остальных случаях сдавать вождение необходимо только на дорогах общего пользования (во избежание скопления людей и техники). Маршруты согласованы с военными администрациями.

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Напомним, в марте сервисные центры МВД возобновили прием практических экзаменов на права для грузовых автомобилей и автобусов. На категорию В до недавнего времени можно было сдать только тесты по теории.

Ранее Фокус сообщал, что растаможка авто в Украине стала бесплатной — закон о льготах во время войны вступил в силу.