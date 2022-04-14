В Україні тепер знову можна отримати права на легковий автомобіль

Донедавна приймалися практичні іспити лише на права на вантажні автомобілі й автобуси.

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В Україні знову приймають практичні іспити з водіння на права категорії (легкові автомобілі). Про це повідомили у Головному сервісному центрі МВС.

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Крім того, відновлено практичні іспити на такі категорії посвідчень водія:

А – мотоцикли;

А1 – мопеди та моторолери;

В1 – квадроцикли та мотовсюдиходи.

[ + – ] Іспити на права категорії В будуть проводитись на дорогах загального користування Фото: Скріншот з відео на YouTube-каналі ДТРК МІСТО

Записатися на іспит можна у сервісних центрах МВС по телефону або особисто. Адреси робочих установ у різних регіонах України раніше вже були опубліковані.

Також заступник міністра внутрішніх справ Богдан Драп'ятий повідомив, що на час воєнного стану процедуру складання іспитів спрощено і складатиметься лише з одного етапу. На майданчиках сервісних центрів прийматимуть іспити лише на права категорій А, А1 та В1. В інших випадках складання водіння необхідно тільки на дорогах загального користування (щоб уникнути скупчення людей і техніки). Маршрути погоджено з військовими адміністраціями.

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Нагадаємо, у березні сервісні центри МВС відновили прийом практичних іспитів на права для вантажних автомобілів та автобусів. На категорію В донедавна можна було скласти лише тести з теорії.

Раніше Фокус повідомляв, що розмитнення авто в Україні стало безкоштовним — закон про пільги під час війни набув чинності.