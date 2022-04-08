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Авто Російсько-українська війна

Розмитнення авто в Україні офіційно стало безкоштовним

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Фото: autoua.net | Громадяни України не платитимуть за розмитнення під час воєнного стану

Пільги діятимуть під час воєнного стану. Обмежень за кількістю ввезених авто та перепродажу немає.

В Україні тепер можна розмитнити авто безкоштовно. Відповідний закон підписаний президентом, опублікований і вже набув чинності. Про це повідомляється на сторінці Державної митної служби у Telegram.

Нагадаємо, що на час воєнного стану ПДВ та ввізне мито на автомобілі й інший імпорт скасовуються для фізичних осіб і платників єдиного податку 1, 2 та 3 груп. Крім того, фізичні особи під час ввезення транспорту не платитимуть ще й акциз.

Так, за розмитнення громадянам не доведеться платити. Утім, деякі платежі під час встановлення авто на облік все ж таки залишаються. Крім того, існують обмеження на автомобілі з країни-агресора — ввезти та поставити на облік машини на російських і білоруських номерах не вдасться.

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Нові правила поширюються на легкові та вантажні автомобілі, мотоцикли, автобуси та кузови авто. Вимоги до транспорту залишаються незмінними: можна ввозити легкові машини стандарту Євро-2 та вище та вантажівки й автобуси класу Євро-5 та вище. Жодних обмежень щодо подальшого перепродажу чи кількості ввезених авто немає.

Раніше Фокус повідомляв, що в Україні з 1 травня набудуть чинності нові державні стандарти на бензин, які дозволять його здешевити.