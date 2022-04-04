Ринок у крутому піке: скільки нових авто зареєстрували в Україні під час війни

Незважаючи на воєнний стан, продаж нових автомобілів в Україні повністю не зупинився, проте падіння на ринку серйозне.

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

За березень в Україні продали лише 546 нових автомобілів. Війна з Росією змусила закрити автосалони й обвалила продажі нових авто у 16,5 разів порівняно з березнем 2021 року та майже в 10 разів — порівняно з лютим 2022-го. Про це повідомляє асоціація "Укравтопром".

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

Експерти зазначають, що статистика не враховує машини, передані дилерами безкоштовно ЗСУ та теробороні. Йдеться про сотні авто, адже імпортери спустошили свої склади. Варто зазначити, що більшість автосалонів запрацювали лише під кінець березня і переважно у західних і центральних регіонах. Частина шоурумів зруйновані внаслідок бойових дій чи повітряних атак.

[ + – ] Renault Duster став найбільш продаваною моделлю під час війни Фото: Renault

Лідером у березні став бренд Renault зі 108 проданими автомобілями. На другому місці — Toyota (88 авто), а на третьому — Skoda (37).

Найпопулярніші автомобілі в Україні під час війни:

Renault — 108 проданих авто. Toyota — 88. Skoda — 37. Mitsubishi — 32. Citroen — 29. Volkswagen — 28. Nissan — 25. Hyundai — 17. Kia — 16. Chery — 15.

Важливо

Воєнний стан в Україні: у яких випадках можуть вилучити автомобіль

Найпопулярніша модель в березні — Renault Duster (81 шт.). Загалом за перший квартал 2022 року українці придбали приблизно 11,2 тис. авто — на 47% менше, ніж роком раніше.

Нагадаємо, що після 1 квітня розмитнення авто в Україні для громадян стане повністю безкоштовним.

Також Фокус повідомляв, що в Україні повністю відновлено розмитнення нових і вживаних авто.