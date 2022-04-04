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Авто Російсько-українська війна

Ринок у крутому піке: скільки нових авто зареєстрували в Україні під час війни

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Фото: 24 канал | Частина автосалонів в Україні зруйновані

Незважаючи на воєнний стан, продаж нових автомобілів в Україні повністю не зупинився, проте падіння на ринку серйозне.

За березень в Україні продали лише 546 нових автомобілів. Війна з Росією змусила закрити автосалони й обвалила продажі нових авто у 16,5 разів порівняно з березнем 2021 року та майже в 10 разів — порівняно з лютим 2022-го. Про це повідомляє асоціація "Укравтопром".

Експерти зазначають, що статистика не враховує машини, передані дилерами безкоштовно ЗСУ та теробороні. Йдеться про сотні авто, адже імпортери спустошили свої склади. Варто зазначити, що більшість автосалонів запрацювали лише під кінець березня і переважно у західних і центральних регіонах. Частина шоурумів зруйновані внаслідок бойових дій чи повітряних атак.

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Renault Duster став найбільш продаваною моделлю під час війни
Фото: Renault

Лідером у березні став бренд Renault зі 108 проданими автомобілями. На другому місці — Toyota (88 авто), а на третьому — Skoda (37).

Найпопулярніші автомобілі в Україні під час війни:

  1. Renault — 108 проданих авто.
  2. Toyota — 88.
  3. Skoda — 37.
  4. Mitsubishi — 32.
  5. Citroen — 29.
  6. Volkswagen — 28.
  7. Nissan — 25.
  8. Hyundai — 17.
  9. Kia — 16.
  10. Chery — 15.
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Найпопулярніша модель в березні — Renault Duster (81 шт.). Загалом за перший квартал 2022 року українці придбали приблизно 11,2 тис. авто — на 47% менше, ніж роком раніше.

Нагадаємо, що після 1 квітня розмитнення авто в Україні для громадян стане повністю безкоштовним.

Також Фокус повідомляв, що в Україні повністю відновлено розмитнення нових і вживаних авто.