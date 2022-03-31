Воєнний стан в Україні: у яких випадках можуть вилучити автомобіль

Реквізиція автомобілів можлива лише за одночасного виконання чотирьох умов.

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Воєнний стан в Україні допускає обмеження деяких прав і вводить низку обмежень — зокрема й для автомобілістів. Йдеться не лише про обмеження пересування авто та перевірки на блокпостах, а й про можливе вилучення транспортних засобів на потреби оборони.

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Правовий режим воєнного стану передбачає можливість примусового відчуження (реквізиції) майна та, зокрема, автомобілів на потреби оборони. Регламентується це ст. 41 Конституції України, ст. 353 Цивільного кодексу України, а також ст. 8 Закону України "Про правовий режим воєнного стану" та ст. 3 Закону "Про передачу, відчуження та вилучення майна в умовах правового режиму надзвичайного або воєнного стану".

[ + – ] Для реквізиції авто необхідне виконання чотирьох умов Фото: ТСН

Усупереч поширеній думці реквізиція авто допускається не тільки у державних установ чи юридичних осіб, а й у громадян. Проте вона можлива лише у виняткових випадках і чітко регламентована — потрібне одночасне виконання чотирьох умов.

Умови вилучення авто під час воєнного стану:

Відчуження майна приватних осіб може здійснюватись виключно за умови повної компенсації його вартості (з попереднім або наступним відшкодуванням). Безоплатно можуть вилучати лише майно державної власності. Рішення про відчуження майна може ухвалити виключно вище командування Збройних Сил України або спеціально визначені підрозділи та за погодженням із державною адміністрацією. Без погодження допускається ухвалення рішення лише у місцях бойового зіткнення. За умов примусового відчуження майна обов'язково складається акт затвердженої форми. Перед примусовим відчуженням обов'язково проводиться оцінка ринкової вартості майна. Оригінал виведення надається власнику. Розмір оцінки можна оскаржити у суді.

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