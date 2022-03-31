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Авто Российско-украинская война

Военное положение в Украине: в каких случаях могут изъять автомобиль

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Фото: 24 канал | Изъятие автомобилей у граждан в военное время разрешается законодательством

Реквизиция автомобилей возможна лишь при одновременном выполнении четырех условий.

Военное положение в Украине допускает ограничение некоторых прав и вводит ряд ограничений – в том числе, и для автомобилистов. Речь идет не только об ограничении передвижения авто и проверках на блокпостах, но и о возможном изъятии транспортных средств на нужды обороны.

Правовой режим военного положения предусматривает возможность принудительного отчуждения (реквизиции) имущества и, в том числе, автомобилей на нужды обороны. Регламентируется это Ст. 41 Конституции Украины, СТ. 353 Гражданского кодекса Украины, а также Ст. 8 Закона Украины "О правовом режиме военного положения" и Ст. 3 Закона "О передаче, отчуждении и изъятии имущества в условиях правового режима чрезвычайного или военного положения".

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Для реквизиции авто необходимо выполнение четырех условий
Фото: ТСН

Вопреки распространенному мнению реквизиция авто допускается не только у государственных учреждений или юридических лиц, но и у граждан. Однако она возможна только в исключительных случаях и четко регламентирована — необходимо одновременное выполнение четырех условий.

Условия для изъятия авто во время военного положения:

  1. Отчуждение имущества частных лиц может осуществляться исключительно при условии полной компенсации его стоимости (с предварительным или последующим возмещением). Безвозмездно могут изымать только имущество, находящееся в государственной собственности.
  2. Решение об отчуждении имущества может принять исключительно высшее командование Вооруженных Сил Украины или специально определенные подразделения и по согласованию с государственной администрацией. Без согласования допускается принятие решения только в местах боевого столкновения.
  3. При принудительном отчуждении имущества обязательно составляется акт утвержденной формы.
  4. Перед принудительным отчуждением обязательно проводится оценка рыночной стоимости имущества. Оригинал вывода предоставляется владельцу. Размер оценки можно обжаловать в суде.
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