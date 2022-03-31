Военное положение в Украине: в каких случаях могут изъять автомобиль

Реквизиция автомобилей возможна лишь при одновременном выполнении четырех условий.

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Военное положение в Украине допускает ограничение некоторых прав и вводит ряд ограничений – в том числе, и для автомобилистов. Речь идет не только об ограничении передвижения авто и проверках на блокпостах, но и о возможном изъятии транспортных средств на нужды обороны.

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Правовой режим военного положения предусматривает возможность принудительного отчуждения (реквизиции) имущества и, в том числе, автомобилей на нужды обороны. Регламентируется это Ст. 41 Конституции Украины, СТ. 353 Гражданского кодекса Украины, а также Ст. 8 Закона Украины "О правовом режиме военного положения" и Ст. 3 Закона "О передаче, отчуждении и изъятии имущества в условиях правового режима чрезвычайного или военного положения".

[ + – ] Для реквизиции авто необходимо выполнение четырех условий Фото: ТСН

Вопреки распространенному мнению реквизиция авто допускается не только у государственных учреждений или юридических лиц, но и у граждан. Однако она возможна только в исключительных случаях и четко регламентирована — необходимо одновременное выполнение четырех условий.

Условия для изъятия авто во время военного положения:

Отчуждение имущества частных лиц может осуществляться исключительно при условии полной компенсации его стоимости (с предварительным или последующим возмещением). Безвозмездно могут изымать только имущество, находящееся в государственной собственности. Решение об отчуждении имущества может принять исключительно высшее командование Вооруженных Сил Украины или специально определенные подразделения и по согласованию с государственной администрацией. Без согласования допускается принятие решения только в местах боевого столкновения. При принудительном отчуждении имущества обязательно составляется акт утвержденной формы. Перед принудительным отчуждением обязательно проводится оценка рыночной стоимости имущества. Оригинал вывода предоставляется владельцу. Размер оценки можно обжаловать в суде.

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