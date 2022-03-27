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Авто Російсько-українська війна

Захисники України отримали тисячі авто з-за кордону

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Усього в Україну доставити 128 тис. тонн гуманітарки

Гуманітарну допомогу пропускають за прискореною процедурою, проте часом під її виглядом намагаються провести товар на продаж.

За місяць війни в Україну вже ввезено понад 3 000 транспортних засобів як гуманітарна допомога для ЗСУ та тероборони. Про це прозвітувала Київська митниця.

Загалом у нашу країну доправили 128 тис. тонн гуманітарної допомоги. Крім авто, це військові та медичні товари, продукти харчування, одяг, засоби гігієни тощо.

гуманітарна допомога, авто для армії, авто для ЗСУ, розмитнення авто, воєнний стан, конфісковані авто
Митниця пропускає один автомобіль за 10-15 хвилин
Фото: Державна митна служба

Державна митна служба працює у режимі 24/7. Гуманітарну допомогу оформляють швидко у спрощеному режимі — на один автомобіль витрачають 10-15 хвилин. Вантажі з країн-агресорів конфіскуються та передаються на потреби України.

Водночас зазначено спроби провезення комерційних партій товару під виглядом гуманітарної допомоги — вони конфіскуються та передаються на потреби ЗСУ, тероборони та переселенців.

Важливо
Розмитнення автомобілів для українців стало повністю безплатним

Зокрема, армія отримала 258 автомобілів і 27 тис. шин та автозапчастин, ввезених в Україну під виглядом гуманітарної допомоги. Усього ж із 24 лютого митниця передала захисникам України вже понад 1 000 конфіскованих авто, а також зброю, оптичні приціли тепловізори, квадрокоптери, ноутбуки, телефони, медикаменти.

Раніше Фокус повідомляв, що в Україні розпочалася конфіскація авто з РФ та Білорусі. Їх також передають потреби армії.