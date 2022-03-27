Захисники України отримали тисячі авто з-за кордону
Гуманітарну допомогу пропускають за прискореною процедурою, проте часом під її виглядом намагаються провести товар на продаж.
За місяць війни в Україну вже ввезено понад 3 000 транспортних засобів як гуманітарна допомога для ЗСУ та тероборони. Про це прозвітувала Київська митниця.
Загалом у нашу країну доправили 128 тис. тонн гуманітарної допомоги. Крім авто, це військові та медичні товари, продукти харчування, одяг, засоби гігієни тощо.
Державна митна служба працює у режимі 24/7. Гуманітарну допомогу оформляють швидко у спрощеному режимі — на один автомобіль витрачають 10-15 хвилин. Вантажі з країн-агресорів конфіскуються та передаються на потреби України.
Водночас зазначено спроби провезення комерційних партій товару під виглядом гуманітарної допомоги — вони конфіскуються та передаються на потреби ЗСУ, тероборони та переселенців.Важливо
Зокрема, армія отримала 258 автомобілів і 27 тис. шин та автозапчастин, ввезених в Україну під виглядом гуманітарної допомоги. Усього ж із 24 лютого митниця передала захисникам України вже понад 1 000 конфіскованих авто, а також зброю, оптичні приціли тепловізори, квадрокоптери, ноутбуки, телефони, медикаменти.
Раніше Фокус повідомляв, що в Україні розпочалася конфіскація авто з РФ та Білорусі. Їх також передають потреби армії.