RU
RU
Розділи
Матеріали
Авто Російсько-українська війна

Скільки нових автомобілів продано в Україні за 2022 рік

204
Продаж нових авто, авторинок України, продаж автомобілів, нові автомобілі, воєнний стан
Фото: toyota.com.ua | Авторинок України обвалився

Війна перекреслила плани автомобільних дилерів. З кінця лютого авторинок України завмер.

Продажі автомобілів в Україні різко обвалилися через війну. Переважна більшість автосалонів зараз не працюють, тому з початку року продали лише 10,6 тис. нових легкових автомобілів. Про це повідомляє асоціація "Укравтопром".

У січні та лютому продали приблизно однакову кількість нових автомобілів — по 5,3 тисячі. Вже за лютий продаж автомобілів впав на 16%, якщо порівняти з аналогічним періодом 2021 року.

Продаж нових авто, авторинок України, продаж автомобілів, нові автомобілі, воєнний стан
Toyota залишається лідером на ринку
Фото: Toyota

Найпопулярніші автобренди в Україні за лютий 2022 року:

  1. Toyota — 706 проданих авто (-20% до 2021 року)
  2. Renault — 641 (-26%)
  3. Mitsubishi – 375 (+75%)
  4. Skoda – 359 (-22%)
  5. Hyundai – 343 (+3%)
  6. Chery — 329 (+70%)
  7. Volkswagen — 281 (-2,5%)
  8. Nissan — 243 (-21%)
  9. Mazda — 212 (-9%)
  10. Mercedes-Benz (+25%)

Найпопулярніша модель лютого — кросовер Renault Duster. Його обрали 326 покупців.

Важливо
Санкції подіяли: в РФ різко подорожчали автомобілі
Санкції подіяли: в РФ різко подорожчали автомобілі

Слід зазначити, що сервісні центри МВС України відновили реєстрацію нових авто. Також деякі автосалони вже відчинилися. Зокрема, Toyota оголосила про відновлення продажу автомобілів у Вінниці, Івано-Франківську, Львові, Полтаві, Рівному, Тернополі, Ужгороді, Хмельницькому та Чернівцях.

Раніше Фокус повідомляв, що в Україні на час воєнного стану розмитнення авто стало повністю безплатним.