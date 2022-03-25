Скільки нових автомобілів продано в Україні за 2022 рік
Війна перекреслила плани автомобільних дилерів. З кінця лютого авторинок України завмер.
Продажі автомобілів в Україні різко обвалилися через війну. Переважна більшість автосалонів зараз не працюють, тому з початку року продали лише 10,6 тис. нових легкових автомобілів. Про це повідомляє асоціація "Укравтопром".
У січні та лютому продали приблизно однакову кількість нових автомобілів — по 5,3 тисячі. Вже за лютий продаж автомобілів впав на 16%, якщо порівняти з аналогічним періодом 2021 року.
Найпопулярніші автобренди в Україні за лютий 2022 року:
- Toyota — 706 проданих авто (-20% до 2021 року)
- Renault — 641 (-26%)
- Mitsubishi – 375 (+75%)
- Skoda – 359 (-22%)
- Hyundai – 343 (+3%)
- Chery — 329 (+70%)
- Volkswagen — 281 (-2,5%)
- Nissan — 243 (-21%)
- Mazda — 212 (-9%)
- Mercedes-Benz (+25%)
Найпопулярніша модель лютого — кросовер Renault Duster. Його обрали 326 покупців.Важливо
Слід зазначити, що сервісні центри МВС України відновили реєстрацію нових авто. Також деякі автосалони вже відчинилися. Зокрема, Toyota оголосила про відновлення продажу автомобілів у Вінниці, Івано-Франківську, Львові, Полтаві, Рівному, Тернополі, Ужгороді, Хмельницькому та Чернівцях.
Раніше Фокус повідомляв, що в Україні на час воєнного стану розмитнення авто стало повністю безплатним.