Сколько новых автомобилей продано в Украине за 2022 год

Война перечеркнула планы автомобильных дилеров. С конца февраля авторынок Украины замер.

Продажи автомобилей в Украине резко обвалились из-за войны. Подавляющее большинство автосалонов сейчас не работают, поэтому с начала года продали лишь 10,6 тыс. новых легковых авто. Об этом сообщает ассоциация "Укравтопром".

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В январе и феврале было продано примерно одинаковое количество новых автомобилей – по 5,3 тысячи. Уже за февраль продажи автомобилей упали на 16% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.

[ + – ] Toyota остается лидером на рынке Фото: Toyota

Самые популярные автобренды в Украине за февраль 2022 года:

Toyota – 706 проданных авто (-20% к 2021 году) Renault – 641 (-26%) Mitsubishi – 375 (+75%) Skoda – 359 (-22%) Hyundai – 343 (+3%) Chery – 329 (+70%) Volkswagen – 281 (-2,5%) Nissan – 243 (-21%) Mazda – 212 (-9%) Mercedes-Benz (+25%)

Самая популярная модель февраля – кроссовер Renault Duster. Его выбрали 326 покупателей.

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Следует отметить, что сервисные центры МВД Украины уже возобновили регистрацию новых авто. Также некоторые автосалоны уже открылись. В частности, Toyota объявила о возобновлении продаж автомобилей в Виннице, Ивано-Франковске, Львове, Полтаве, Ровно, Тернополе, Ужгороде, Хмельницком и Черновцах.

Ранее Фокус сообщал, что в Украине на время военного положения растаможка авто стала полностью бесплатной.