Сколько новых автомобилей продано в Украине за 2022 год
Война перечеркнула планы автомобильных дилеров. С конца февраля авторынок Украины замер.
Продажи автомобилей в Украине резко обвалились из-за войны. Подавляющее большинство автосалонов сейчас не работают, поэтому с начала года продали лишь 10,6 тыс. новых легковых авто. Об этом сообщает ассоциация "Укравтопром".
В январе и феврале было продано примерно одинаковое количество новых автомобилей – по 5,3 тысячи. Уже за февраль продажи автомобилей упали на 16% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.
Самые популярные автобренды в Украине за февраль 2022 года:
- Toyota – 706 проданных авто (-20% к 2021 году)
- Renault – 641 (-26%)
- Mitsubishi – 375 (+75%)
- Skoda – 359 (-22%)
- Hyundai – 343 (+3%)
- Chery – 329 (+70%)
- Volkswagen – 281 (-2,5%)
- Nissan – 243 (-21%)
- Mazda – 212 (-9%)
- Mercedes-Benz (+25%)
Самая популярная модель февраля – кроссовер Renault Duster. Его выбрали 326 покупателей.Важно
Следует отметить, что сервисные центры МВД Украины уже возобновили регистрацию новых авто. Также некоторые автосалоны уже открылись. В частности, Toyota объявила о возобновлении продаж автомобилей в Виннице, Ивано-Франковске, Львове, Полтаве, Ровно, Тернополе, Ужгороде, Хмельницком и Черновцах.
Ранее Фокус сообщал, что в Украине на время военного положения растаможка авто стала полностью бесплатной.