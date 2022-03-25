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Авто Российско-украинская война

Сколько новых автомобилей продано в Украине за 2022 год

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Продажа новых авто, авторынок Украины, продажи автомобилей, новые автомобили, военное положение
Фото: toyota.com.ua | Авторынок Украины обвалился

Война перечеркнула планы автомобильных дилеров. С конца февраля авторынок Украины замер.

Продажи автомобилей в Украине резко обвалились из-за войны. Подавляющее большинство автосалонов сейчас не работают, поэтому с начала года продали лишь 10,6 тыс. новых легковых авто. Об этом сообщает ассоциация "Укравтопром".

В январе и феврале было продано примерно одинаковое количество новых автомобилей – по 5,3 тысячи. Уже за февраль продажи автомобилей упали на 16% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.

Продажа новых авто, авторынок Украины, продажи автомобилей, новые автомобили, военное положение
Toyota остается лидером на рынке
Фото: Toyota

Самые популярные автобренды в Украине за февраль 2022 года:

  1. Toyota – 706 проданных авто (-20% к 2021 году)
  2. Renault – 641 (-26%)
  3. Mitsubishi – 375 (+75%)
  4. Skoda – 359 (-22%)
  5. Hyundai – 343 (+3%)
  6. Chery – 329 (+70%)
  7. Volkswagen – 281 (-2,5%)
  8. Nissan – 243 (-21%)
  9. Mazda – 212 (-9%)
  10. Mercedes-Benz (+25%)

Самая популярная модель февраля – кроссовер Renault Duster. Его выбрали 326 покупателей.

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Следует отметить, что сервисные центры МВД Украины уже возобновили регистрацию новых авто. Также некоторые автосалоны уже открылись. В частности, Toyota объявила о возобновлении продаж автомобилей в Виннице, Ивано-Франковске, Львове, Полтаве, Ровно, Тернополе, Ужгороде, Хмельницком и Черновцах.

Ранее Фокус сообщал, что в Украине на время военного положения растаможка авто стала полностью бесплатной.