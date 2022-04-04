UA
UA
Разделы
Материалы
Авто Российско-украинская война

Рынок в крутом пике: сколько новых авто зарегистрировали в Украине во время войны

109
продажи авто, продажи новых авто, авторынок Украины, продажи авто в Украине, самые популярные авто в Украине
Фото: 24 канал | Часть автосалонов в Украине разрушены

Несмотря на военное положение, продажи новых автомобилей в Украине полностью не остановились, однако падение на рынке серьезное.

За март в Украине продали всего 546 новых автомобилей. Война с Россией заставила закрыть автосалоны и обвалила продажи новых авто в 16,5 раз по сравнению с мартом 2021 года и почти в 10 раз – по сравнению с февралем 2022-го. Об этом сообщает ассоциация "Укравтопром".

Эксперты отмечают, что статистика не включает машины, переданные дилерами бесплатно ВСУ и теробороне. Речь идет о сотнях авто, ведь импортеры опустошили свои склады. Следует отметить, что большинство автосалонов заработали только под конец марта и преимущественно в западных и центральных регионах. Часть шоурумов разрушены во время боевых действий или атак с воздуха.

продажи авто, продажи новых авто, авторынок Украины, продажи авто в Украине, самые популярные авто в Украине
Renault Duster стал самой продаваемой моделью во время войны
Фото: Renault

Лидером в марте стал бренд Renault со 108 проданными автомобилями. На втором месте – Toyota (88 авто), а на третьем – Skoda (37).

Самые популярные автомобили в Украине во время войны:

  1. Renault – 108 проданных авто
  2. Toyota – 88
  3. Skoda – 37
  4. Mitsubishi – 32
  5. Citroen – 29
  6. Volkswagen – 28
  7. Nissan – 25
  8. Hyundai – 17
  9. Kia – 16
  10. Chery – 15
Важно
Военное положение в Украине: в каких случаях могут изъять автомобиль
Военное положение в Украине: в каких случаях могут изъять автомобиль

Самая продаваемая модель в марте – Renault Duster (81 шт.). Всего за первый квартал 2022 года украинцы приобрели около 11,2 тыс. авто – на 47% меньше, чем годом ранее.

Напомним, что после 1 апреля растаможка авто в Украине для граждан станет полностью бесплатной.

Также Фокус сообщал, что в Украине полностью восстановлена растаможка новых и б/у авто.