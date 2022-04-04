Рынок в крутом пике: сколько новых авто зарегистрировали в Украине во время войны
Несмотря на военное положение, продажи новых автомобилей в Украине полностью не остановились, однако падение на рынке серьезное.
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За март в Украине продали всего 546 новых автомобилей. Война с Россией заставила закрыть автосалоны и обвалила продажи новых авто в 16,5 раз по сравнению с мартом 2021 года и почти в 10 раз – по сравнению с февралем 2022-го. Об этом сообщает ассоциация "Укравтопром".
Эксперты отмечают, что статистика не включает машины, переданные дилерами бесплатно ВСУ и теробороне. Речь идет о сотнях авто, ведь импортеры опустошили свои склады. Следует отметить, что большинство автосалонов заработали только под конец марта и преимущественно в западных и центральных регионах. Часть шоурумов разрушены во время боевых действий или атак с воздуха.
Лидером в марте стал бренд Renault со 108 проданными автомобилями. На втором месте – Toyota (88 авто), а на третьем – Skoda (37).
Самые популярные автомобили в Украине во время войны:
- Renault – 108 проданных авто
- Toyota – 88
- Skoda – 37
- Mitsubishi – 32
- Citroen – 29
- Volkswagen – 28
- Nissan – 25
- Hyundai – 17
- Kia – 16
- Chery – 15
Самая продаваемая модель в марте – Renault Duster (81 шт.). Всего за первый квартал 2022 года украинцы приобрели около 11,2 тыс. авто – на 47% меньше, чем годом ранее.
Напомним, что после 1 апреля растаможка авто в Украине для граждан станет полностью бесплатной.
Также Фокус сообщал, что в Украине полностью восстановлена растаможка новых и б/у авто.