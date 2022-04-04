Рынок в крутом пике: сколько новых авто зарегистрировали в Украине во время войны

Несмотря на военное положение, продажи новых автомобилей в Украине полностью не остановились, однако падение на рынке серьезное.

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За март в Украине продали всего 546 новых автомобилей. Война с Россией заставила закрыть автосалоны и обвалила продажи новых авто в 16,5 раз по сравнению с мартом 2021 года и почти в 10 раз – по сравнению с февралем 2022-го. Об этом сообщает ассоциация "Укравтопром".

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Эксперты отмечают, что статистика не включает машины, переданные дилерами бесплатно ВСУ и теробороне. Речь идет о сотнях авто, ведь импортеры опустошили свои склады. Следует отметить, что большинство автосалонов заработали только под конец марта и преимущественно в западных и центральных регионах. Часть шоурумов разрушены во время боевых действий или атак с воздуха.

[ + – ] Renault Duster стал самой продаваемой моделью во время войны Фото: Renault

Лидером в марте стал бренд Renault со 108 проданными автомобилями. На втором месте – Toyota (88 авто), а на третьем – Skoda (37).

Самые популярные автомобили в Украине во время войны:

Renault – 108 проданных авто Toyota – 88 Skoda – 37 Mitsubishi – 32 Citroen – 29 Volkswagen – 28 Nissan – 25 Hyundai – 17 Kia – 16 Chery – 15

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Военное положение в Украине: в каких случаях могут изъять автомобиль

Самая продаваемая модель в марте – Renault Duster (81 шт.). Всего за первый квартал 2022 года украинцы приобрели около 11,2 тыс. авто – на 47% меньше, чем годом ранее.

Напомним, что после 1 апреля растаможка авто в Украине для граждан станет полностью бесплатной.

Также Фокус сообщал, что в Украине полностью восстановлена растаможка новых и б/у авто.