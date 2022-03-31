В Украине полностью восстановлена регистрация автомобилей

Отныне в Украине регистрируют все б/у автомобили — перепродажа машин стала возможной с 31 марта.

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В Украине возобновили постановку на учет б/у авто при перепродаже. Перерегистрация автомобилей стала доступна с 31 марта. Об этом сообщается на странице главного сервисного центра МВД.

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Напомним, ранее была возобновлена регистрация новых автомобилей, а также подержанных машин, только пригнанных в Украину из-за рубежа. Однако граждане неоднократно просили наладить именно перерегистрацию авто при их перепродаже внутри страны и оформлении договора в сервисном центре МВД. Теперь это стало возможно.

[ + – ] Теперь можно на учет поставить любой новый или подержанный автомобиль Фото: с сайта главного сервисного центра МВД

"С сегодняшнего дня возобновляем услугу по перерегистрации транспортного средства при оформлении договора купли-продажи в сервисном центре МВД. В это тяжелое время следует максимально обеспечить доступ к государственным услугам. Потому что каждое такое действие – это наше "выстоим" для страны", — заявил заместитель министра внутренних дел Богдан Драпятый.

Кроме того, расширен перечень категорий водительских прав, по которым принимаются экзамены по вождению. Теперь их принимают по таким категориям:

С1 – грузовые автомобили полной массой 3500-7500 кг;

С – грузовые автомобили полной массой от 7500 кг;

D1 – автобусы вместимостью до 16 пассажиров;

D – автобусы вместимостью более 16 пассажиров;

C1E, CE, D1E, DE – составные транспортные средства, тягачом в которых выступает транспорт категорий C1, C, D1 или D.

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На самую популярную категорию В (легковые автомобили) уже возобновлена сдача тестов по теории и вскоре возобновят и практические экзамены. Перечень работающих сервисных центров МВД уже опубликован.

Ранее Фокус рассказывал, что после 1 апреля растаможка авто в Украине станет полностью бесплатной для граждан – отменят НДС, акциз и пошлину.