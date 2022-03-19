В Украине возобновлена регистрация б/у авто, но не всех

На учет в Украине уже можно поставить как новые, так и подержанные автомобили. Однако есть ограничения.

Сервисные центры МВД в Украине постепенно возобновляют полноценную работу в условиях военного положения и перечень предоставляемых ими услуг расширяется. Недавно они приступили к регистрации новых авто, а теперь начали ставить на учет и подержанные автомобили. Об этом сообщает Главный сервисный центр МВД.

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Однако поставить на учет можно не все авто с пробегом, а только ввезенные из-за рубежа. То есть, разрешается лишь первая регистрация б/у авто в Украине.

[ + – ] На учет пока можно поставить только ввезенные из-за рубежа автомобили Фото: с сайта главного сервисного центра МВД

Перечень документов для регистрации транспортного средства:

паспорт

ИНН

документ на транспортное средство

документ о правомерности приобретения ТС

таможенные документы

сертификат соответствия

Также необходимо предоставить само транспортное средство, а еще при первой регистрации уплачивается сбор в Пенсионный фонд.

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Ранее сервисные центры МВД возобновили замену водительских прав, выдачу дубликата техпаспорта и прием экзаменов по вождению на грузовые категории С и СЕ. Перечень работающих учреждений в разных регионах Украины уже известен.

Также Фокус сообщал, что автоимпортеры в Украине передали практически все машины со своих складов на нужды ВСУ и теробороны.