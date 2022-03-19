В Украине возобновлена регистрация б/у авто, но не всех
На учет в Украине уже можно поставить как новые, так и подержанные автомобили. Однако есть ограничения.
Сервисные центры МВД в Украине постепенно возобновляют полноценную работу в условиях военного положения и перечень предоставляемых ими услуг расширяется. Недавно они приступили к регистрации новых авто, а теперь начали ставить на учет и подержанные автомобили. Об этом сообщает Главный сервисный центр МВД.
Однако поставить на учет можно не все авто с пробегом, а только ввезенные из-за рубежа. То есть, разрешается лишь первая регистрация б/у авто в Украине.
Перечень документов для регистрации транспортного средства:
- паспорт
- ИНН
- документ на транспортное средство
- документ о правомерности приобретения ТС
- таможенные документы
- сертификат соответствия
Также необходимо предоставить само транспортное средство, а еще при первой регистрации уплачивается сбор в Пенсионный фонд.Важно
Ранее сервисные центры МВД возобновили замену водительских прав, выдачу дубликата техпаспорта и прием экзаменов по вождению на грузовые категории С и СЕ. Перечень работающих учреждений в разных регионах Украины уже известен.
Также Фокус сообщал, что автоимпортеры в Украине передали практически все машины со своих складов на нужды ВСУ и теробороны.