В Україні повністю відновлено реєстрацію автомобілів

Відтепер в Україні реєструють всі вживані автомобілі — перепродаж машин став можливим з 31 березня.

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В Україні відновили постановку на облік уживаних авто під час перепродажу. Перереєстрація автомобілів стала доступною з 31 березня. Про це йдеться на сторінці головного сервісного центру МВС.

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Нагадаємо, раніше було відновлено реєстрацію нових автомобілів, а також уживаних машин, тільки пригнаних в Україну з-за кордону. Проте громадяни неодноразово просили налагодити саме перереєстрацію авто під час їх перепродажу всередині країни та оформлення договору в сервісному центрі МВС. Тепер це стало можливим.

[ + – ] Тепер можна поставити на облік будь-який новий або вживаний автомобіль Фото: с сайта главного сервисного центра МВД

"Від сьогодні відновлюємо послугу з перереєстрації транспортного засобу під час оформлення договору купівлі-продажу в сервісному центрі МВС. У цей важкий час варто максимально забезпечити доступ до державних послуг. Тому що кожна така дія – це наше "вистоїмо" для країни", — заявив заступник міністра внутрішніх справ Богдан Драп'ятий.

Крім того, розширено перелік категорій прав водія, за якими приймаються іспити з водіння. Тепер їх приймають за такими категоріями:

С1 — вантажні автомобілі повною масою 3500-7500 кг;

С – вантажні автомобілі повною вагою від 7500 кг;

D1 – автобуси місткістю до 16 пасажирів;

D – автобуси місткістю понад 16 пасажирів;

C1E, CE, D1E, DE – складові транспортні засоби, тягачем яких виступає транспорт категорій C1, C, D1 або D.

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На найпопулярнішу категорію В (легкові автомобілі) вже відновлено складання тестів з теорії та незабаром відновлять і практичні іспити. Перелік сервісних центрів МВС, що працюють, уже опубліковано.

Раніше Фокус розповідав, що після 1 квітня розмитнення авто в Україні стане повністю безкоштовним для громадян – скасують ПДВ, акциз та мито.