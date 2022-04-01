Які автомобілі можна розмитнити в Україні безкоштовно після 1 квітня

Для фізичних осіб повністю скасували митні збори, проте кілька платежів під час реєстрації ввезеного транспорту все ж таки залишаться.

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Верховна Рада та Кабмін пішли назустріч українським автоаматорам і скасували платежі для розмитнення транспорту. Пільги мають запровадити після 1 квітня, але точна дата ще невідома — потрібна відповідна постанова уряду.

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Нагадаємо, що 20% ПДВ для імпорту легкових та вантажних автомобілів, а також мотоциклів, автобусів та кузовів скасовано для всіх. А фізичні особи, тобто громадяни, не платять ще й мито (7%) та акциз під час розмитнення. Виняток зробили для транспорту з РФ та Білорусі — його ввезти не вдасться.

[ + – ] Сертифікат відповідності для розмитнення не скасовано Фото: 24 канал

Безплатне розмитнення авто в Україні проводиться за тими самими правилами, що й раніше. Можна ввозити легковий транспорт екостандарту Євро-2 і вище (тобто, випущені після 1996 року), а ось вантажні автомобілі та автобуси — не нижче за Євро-5 (2010 рік і молодші).

Платежі під час реєстрації авто в Україні

Слід зазначити, що хоча саме розмитнення авто в Україні безплатне, коли ставиш на облік все ж таки залишаються платежі. Це збір до пенсійного фонду для першої реєстрації авто в Україні, а також оплата послуг митниці та сервісному центру МВС.

Крім того, необхідний сертифікат відповідності еконормам (близько 1400-1500 грн) тоді, коли в техпаспорті не вказано екологічний стандарт автомобіля.

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Крім сертифіката відповідності, подають такі документи для розмитнення:

Митна декларація на транспортний засіб

Акт митного огляду, отриманий під час перетину кордону

Техпаспорт на авто

Договір купівлі-продажу на транспортний засіб

Раніше Фокус повідомляв, що в Україні повністю відновили реєстрацію всіх нових та б/в авто в сервісних центрах МВС.