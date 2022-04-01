Какие автомобили можно растаможить в Украине бесплатно после 1 апреля
Для физических лиц полностью отменили таможенные сборы, однако ряд платежей при регистрации ввезенного транспорта все же останутся.
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Верховная Рада и Кабмин пошли навстречу украинским автолюбителям и отменили платежи при растаможке транспорта. Льготы должны ввести после 1 апреля, но точная дата еще неизвестна – необходимо соответствующее постановление правительства.
Напомним, что 20% НДС при импорте легковых и грузовых автомобилей, а также мотоциклов, автобусов и кузовов отменены для всех. А физические лица, то есть граждане не платят еще и пошлину (7%) и акциз при растаможке. Исключение сделали для транспорта из РФ и Беларуси – его ввезти не получится.
Бесплатная растаможка авто в Украине проводится по тем же правилам, что и ранее. Можно ввозить легковой транспорт эко-стандарта Евро-2 и выше (то есть, выпущенные после 1996 года), а вот грузовые автомобили и автобусы – не ниже Евро-5 (2010 год и моложе).
Платежи при регистрации авто в Украине
Следует отметить, что хотя сама растаможка авто в Украине бесплатная, при постановке на учет все же остаются платежи. Это сбор в пенсионный фонд при первой регистрации авто в Украине, а также оплата услуг таможни и сервисного центра МВД.
Кроме того, необходим сертификат соответствия эко-нормам (около 1400-1500 грн) в том случае, если в техпаспорте не указан экологический стандарт автомобиля.Важно
Помимо сертификата соответствия, подаются такие документы для растаможки:
- Таможенная декларация на транспортное средство
- Акт таможенного осмотра, полученный при пересечении границы
- Техпаспорт на авто
- Договор покупки-продажи на транспортное средство
Ранее Фокус сообщал, что в Украине полностью восстановили регистрацию всех новых и б/у авто в сервисных центрах МВД.