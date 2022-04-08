Растаможка авто в Украине официально стала бесплатной

Льготы будут действовать во время военного положения. Ограничений по количеству ввезенных авто и перепродаже нет.

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В Украине теперь можно растаможить авто бесплатно. Соответствующий закон подписан президентом, опубликован и уже вступил в силу. Об этом сообщается на странице Государственной таможенной службы в Telegram.

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Напомним, что на время военного положения НДС и ввозная пошлина на автомобили и другой импорт отменяются для физических лиц и плательщиков единого налога 1, 2 и 3 групп. Кроме того, физические лица при ввозе транспорта не будут платить еще и акциз.

Таким образом, за растаможку гражданам не придется платить. Впрочем, некоторые платежи при постановке авто на учет все же остаются. Кроме того, существуют ограничения на автомобили из страны-агрессора – ввезти и поставить на учет машины на российских и белорусских номерах не получится.

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Новые правила распространяются на легковые и грузовые автомобили, мотоциклы, автобусы и кузова авто. Требования к транспорту остаются прежними: можно ввозить легковые машины стандарта Евро-2 и выше и грузовики и автобусы класса Евро-5 и выше. Никаких ограничений по дальнейшей перепродаже или количеству ввезенных авто нет.

Ранее Фокус сообщал, что в Украине с 1 мая вступят в силу новые государственные стандарты на бензин, которые позволят его удешевить.