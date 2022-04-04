Без А-92 і з новими стандартами: яким буде ринок палива в Україні в найближчому майбутньому

Наразі в Україні працює лише половина АЗС, а асортимент на них скоротився. Деякі сорти палива не з'являться найближчим часом.

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Ринок нафтопродуктів в Україні стабілізується, а після скасування акцизу та зниження ПДВ ціни на АЗС знизилися. Проте в умовах війни все ж таки залишаються деякі обмеження й особливості, про які слід пам'ятати автомобілістам.

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Бензин А-92 в Україні, а також газ для авто в найближчому майбутньому можуть взагалі зникнути на невизначений термін. Директор ТОВ "Консалтингова група А-95" Сергій Куюн в інтерв'ю ВВС пояснив, що наразі паливо в Україну постачають виключно з Євросоюзу, а там А-92 немає, а автогазу небагато.

[ + – ] Вміст спирту в бензині зросте до 10% Фото: Depositphotos

"Я не думаю, що буде повна стелла кількох марок бензинів, кількох дизпалива, такого вже не буде. 92-го бензину взагалі в нас уже не буде, бо його не виробляють у Європі. Щодо газу, ситуація теж складна, бо його залишки невеликі були. Зараз переводити машину на газ не варто, вся ця історія закінчилася", — заявив Сергій Куюн.

За його словами, зараз працюють близько половини українських АЗС, але така ситуація краща, ніж дефіцит палива. Дизелю в нашій країні достатньо, і найближчого місяця ринок палива остаточно стабілізується. В Україні повністю перебудовано логістику нафтопродуктів, адже імпорт із РФ і Білорусі, а також постачання морем припинено.

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Крім того, з 1 травня в Україні мають набути чинності нові державні стандарти, згідно з якими вміст етанолу в бензині збільшиться до 10%. Відповідний законопроєкт №7223 ухвалила Верховна Рада в першому читанні. Виняток зробили для бензину з октановим числом 98 і вище, і навіть для палива армії.

Етанол у бензині допоможе знизити вартість палива на АЗС. Крім того, таке рішення спрямоване на підтримку та розвиток спиртової галузі України.

Раніше Фокус повідомляв, що через війну продаж нових авто в Україні різко впав. Авторинок обвалився в 16 разів.