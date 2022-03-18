В Україні відсьогодні різко знизилися ціни на АЗС

Встановлені урядом ціни на бензин та дизель значно знижені.

Вартість палива на АЗС в Україні різко зменшилася. Саме з 18 березня набирає чинності закон №7137-д, який знижує податки та збори на бензин та дизель. Про це повідомляє на своїй сторінці у Facebook Міністерство економіки.

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Як відомо, закон скасовує акциз на пальне, а ПДВ знижує з 20 до 7%. Це дозволило знизити вартість дизельного палива на 5 гривень за літр, а бензину — на 7 гривень.

[ + – ] Літр бензину подешевшав на 7 гривень, а дизеля — на 5 гривень Фото: пресс-служба Минэкономики

Встановлені державою ціни на бензин з 18 березня знизились з 43,52 до 35,76 грн за літр, а літр дизеля в Україні подешевшав із 44,90 до 39,96 гривні. В Мінекономіки наголошують, що це дозволить закупити достатньо палива для посівної кампанії та перевезення критично важливих вантажів — таких, як харчові продукти.

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Незабаром бензин та дизель на АЗС України можуть стати ще дешевшими. Раніше Кабмін дозволив на час воєнного стану продаж палива класу Євро-3 та Євро-4, а воно не таке дороге, як пальне стандарту Євро-5. Його планують постачати насамперед для армії.

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