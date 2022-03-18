В Украине с сегодняшнего дня резко снизились цены на АЗС

Установленные правительством цены на бензин и дизель значительно снижены.

Стоимость топлива на АЗС в Украине резко снизилась. Именно с 18 марта вступает в силу закон №7137-д, снижающий налоги и сборы на бензин и дизель. Об этом сообщает на своей странице в Facebook Министерство экономики.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Как известно, закон отменяет акциз на топливо, а НДС снижает с 20 до 7%. Это позволило снизить стоимость дизельного топлива на 5 гривен за литр, а бензина – на 7 гривен.

[ + – ] Литр бензина подешевел на 7 гривен, а дизеля - на 5 гривен Фото: пресс-служба Минэкономики

Установленные государством цены на бензин с 18 марта снижены с 43,52 до 35,76 грн. за литр, а литр дизеля в Украине подешевел с 44,90 до 39,96 гривен. В минэкономикии подчеркивают, что это позволит закупить достаточно топлива для посевной кампании и перевозки критически важных грузов – таких, как продукты питания.

Важно

Украинские автоимпортеры передали все машины на нужды армии и полиции

В скором времени бензин и дизель на АЗС Украины могут стать еще дешевле. Ранее Кабмин разрешил на время военного положения продажу топлива класса Евро-3 и Евро-4, а оно не такое дорогое, как горючее стандарта Евро-5. Его планируют поставлять, в первую очередь для армии.

Также Фокус писал, что в Украине возобновили регистрацию авто, но на учет можно поставить не все машины.