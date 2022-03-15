Без акцизу: як зміниться ціна бензину та дизелю після ухвалення проєкту №7137-д

Парламент сьогодні, 15 березня, розглянув і прийняв за онову і загалом законопроєкт №7137-д, який має умови щодо зниження оподаткування для автомобільного палива. Скасування акцизного податку та зниження ПДВ з 20% до 7% дозволять знизити ціни на бензин та дизпаливо.

Нульовий акциз та 7% податку на додану вартість (ПДВ) на паливо дозволить знизити ціну в торгових мережах на чверть. Таку позицію Фокусу озвучив Геннадій Рябцев, директор спеціальних проєктів Науково-технічного центру "Психея".

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

"У структурі вартості палива зараз податки займають до 40%. Тимчасове скасування акцизного податку та зниження ПДВ із 20% до 7% дозволить на чверть знизити ціни, які зараз підбираються до 50 грн/л", — каже Рябцев.

За його словами, таке рішення пропонували українському уряду ще до 24 лютого, щоб стабілізувати ціни та забезпечити наповнення ринку.

"Швидке застосування цих змін дозволить трейдерам забезпечити нові надходження та стимулює збільшення обсягів реалізації палива. Плюс будуть використовувати паливо із "сірої зони" – його продають компанії, які раніше дозволяли собі не завжди сплачувати акцизний податок. А зараз державі потрібне все паливо", — каже Геннадій Рябцев.

Сергій Куюн, директор "Консалтингової групи А-95", також очікує зниження вартості палива завдяки зменшенню податків.

"Якщо брати середнє котирування з початку березня, гранична вартість бензину складе близько 38 грн/л, дизпалива – близько 35 грн. Це, відповідно, на 8 та 5 грн менше, ніж було б за чинною формулою. Залишається дочекатися остаточного схвалення", — написав Куюн на сторінці у Facebook.

За зниження податків ще до 24 лютого виступили у Нафтогазовій Асоціації України. Таку позицію підтримує і мережа АЗС ОККО.

У мережі автозаправок WOG вважають за правильне рішення встановити нульову ставку акцизу і знизити ПДВ до 7%.

[ + – ] З'явиться і паливо із "сірої зони" — його продають компанії, які раніше дозволяли собі не завжди платити акцизний податок Фото: pexels.com

"Це допоможе прискорити процес наповнення ринку необхідним обсягом пального. Це особливо важливо у контексті зміни країн постачальників та налагодження нових логістичних ланцюгів", — зазначили в компанії у відповідь на питання Фокусу.

У компанії наголошують, що найближчими тижнями збільшиться споживання палива з боку сільськогосп підприємств, бо розпочнуться польові роботи, і "цей крок, безумовно, позитивний у контексті продовольчої безпеки країни".

Геннадій Рябцев вважає, що трейдери зможуть забезпечити аграріїв необхідними обсягами палива, зокрема завдяки рішенням уряду.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський 12 березня анонсував скасування ПДВ і акцизу на паливо.

Зі свого боку, прем'єр-міністр Денис Шмигаль сказав, що уряд подав до Верховної Ради законопроєкт, який скасовує акциз на паливо та знижує ставку ПДВ.

"Це суттєве зменшення розміру податків дозволить стабілізувати ціни та не допустити дефіциту. Також розглядаємо пропозицію щодо зниження ПДВ до 0% у разі, якщо логістичні витрати постачальників палива зростатимуть", — сказав Денис Шмигаль.

Податковий комітет Верховної Ради 14 березня вирішив підтримати розроблений на основі кількох альтернативних законопроєкт №7137-д. Про це розповів голова комітету Данило Гетманцев у своєму Телеграм-каналі. Законопроєкт, окрім іншого, передбачає нульовий акциз для палива та зниження ПДВ до 7%.

Як повідомив Гетманцев Фокусу, Верховна Рада розгляне законопроєкт протягом цього тижня, народні депутати голосуватимуть у тому числі за основу та в цілому.