Ціна бензину в Україні наближається до позначки 50 гривень за літр

Бензин в Україні стрімко дорожчає тоді, як вартість дизельного палива зростає не так швидко.

Ціни на бензин в Україні продовжують зростати дуже швидко. Через військові дії та зниження імпорту паливо стало дефіцитом, і на деяких АЗС його вартість вже впритул наблизилася до психологічного бар'єра 50 гривень за літр.

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Слід зазначити, що за ціною 47-49 гривень за літр продають преміальні сорти бензину А-95+. Звичайний А-95 в Україні можна знайти й за 35-38 гривень, хоча велика ймовірність, що тут черги на АЗС будуть більшими.

З дизельним паливом ситуація краща — воно дорожчає не так швидко і його найлегше знайти. Наразі літр дизеля в Україні коштує близько 34-36 гривень.

Також вартість бензину багато в чому залежить від регіону. В західних областях України, де ситуація спокійніша, ціни дещо нижчі, а черги на заправках менші.

Кабінет Міністрів вирішив боротися зі спекулятивними цінами на пальне. Обласні військові адміністрації та Національна поліція отримали право контролювати ціни на бензин та дизель.

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Звичайно, зараз далеко не завжди паливо на АЗС в наявності — особливо це стосується регіонів, охоплених бойовими діями. Для зручності водіїв у Києві запустили інтерактивну карту робочих заправок — вона доступна на картах Google та в додатку "Київ Цифровий". Вона дозволяє дізнатися про наявність палива, способи оплати та обмеження продажу (скільки літрів палива можна залити за раз).

Раніше Фокус повідомляв, що через війну в Україні зупинилися європейські заводи концернів BMW і Volkswagen.