Цена бензина в Украине близится к отметке в 50 гривен за литр

Бензин в Украине стремительно дорожает тогда, как стоимость дизельного топлива растет не столь быстро.

Цены на бензин в Украине продолжают расти очень быстрыми темпами. Из-за военных действий и снижения импорта топливо стало дефицитом и на некоторых АЗС его стоимость уже вплотную подошла к психологическому барьеру в 50 гривен за литр.

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Следует отметить, что по цене в 47-49 гривен за литр продают премиальные сорта бензина А-95+. Обычный А-95 в Украине можно найти и по 35-38 гривен, хотя велика вероятность, что в этом случае и очереди на АЗС будут больше.

С дизельным топливом ситуация лучше – оно дорожает не так быстро и его легче найти. Сейчас литр дизеля в Украине стоит около 34-36 гривен.

Также стоимость бензина во многом зависит от региона. В западных областях Украины, где обстановка спокойнее, цены несколько ниже, а очереди на заправках меньше.

Кабинет Министров решил бороться со спекулятивными ценами на топливо. Областные военные администрации и Национальная полиция получили право контроля за ценами на бензин и дизель.

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Конечно, сейчас далеко не всегда топливо на АЗС в наличии – особенно это относится к регионам, охваченным боевыми действиями. Для удобства водителей в Киеве запустили интерактивную карту работающих заправок – она доступна на картах Google и в приложении "Киев Цифровой". Она позволяет узнать о наличии топлива, способах оплаты и ограничениях по продаже (сколько литров топлива можно залить за раз).

Ранее Фокус сообщал, что из-за войны в Украине остановились европейские заводы концернов BMW и Volkswagen.