Кабмін обмежив ціни на преміальне паливо в Україні

Багато АЗС продають виключно дороге преміальне паливо, щоб обійти обмеження цін.

В Україні встановлено обмеження цін на паливо преміальних сортів. Відповідну ухвалу прийняв Кабінет Міністрів, повідомив прем'єр Денис Шмигаль у своєму Telegram.

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Кабмін ухвалив, що ціна преміального палива не може перевищувати вартість звичайного бензину або дизеля більш ніж на 5%. Рішення покликане нівелювати можливість АЗС ставити невиправдано високі ціни.

Справа в тому, що низка мереж АЗС користуються можливістю продавати брендове паливо, щоб оминути встановлені урядом ціни. Вони пропонують тільки преміальні сорти А-95 та дизеля за завищеною ціною тоді, як звичайне паливо відсутнє.

В уряді вважають, що встановлені зараз ціни дозволяють паливним компаніям отримувати справедливу маржу. Як відомо, з кінця лютого граничний рівень торгової надбавки на непреміальний бензин А-95 становить 4,55 грн/л, а на дизель — 5 грн/л.

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Актуальні ціни на паливо в Україні (після зниження ПДВ та скасування акцизу ) не повинні перевищувати 35,53 гривні за літр звичайного А-95 та 37,43 грн. за дизпальне – саме такі ліміти встановив Кабмін 26 березня. Втім, ціна літра преміального палива на деяких заправках сягає 40-42 гривень.

Раніше Фокус повідомляв, що в Україні на час воєнного стану знову дозволили дешевше паливо стандартів Євро-3 та Євро-4.