Кабмин ограничил цены на премиальное топливо в Украине

Многие АЗС продают исключительно дорогое премиальное топливо, чтобы обойти ограничения цен.

В Украине установили ограничения цен на топливо премиальных сортов. Соответствующее постановление принял Кабинет Министров, сообщил премьер Денис Шмыгаль в своем Telegram.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Кабмин постановил, что цена премиального топлива не может превышать стоимость обычного бензина или дизеля более, чем на 5%. Решение призвано нивелировать возможность АЗС ставить необоснованно высокие цены.

Дело в том, что ряд сетей АЗС пользуются возможностью продавать брендовое топливо, чтобы обойти установленные правительством цены. Они предлагают только премиальные сорта А-95 и дизеля по завышенной цене тогда, как обычное топливо отсутствует.

В правительстве считают, что установленные на данный момент цены позволяют топливным компаниям получать справедливую маржу. Как известно, с конца февраля граничный уровень торговой надбавки на непремиальный бензин А-95 составляет 4,55 грн./л, а на дизель — 5 грн./л.

Важно

Назад в 90-е: ВАЗ готовится выпускать авто без ABS и другой современной электроники

Актуальные цены на топливо в Украине (после снижения НДС и отмены акциза) не должны превышать 35,53 гривны за литр обычного А-95 и 37,43 грн. за дизтопливо – именно такие лимиты установил Кабмин 26 марта. Впрочем, цена литра премиального топлива на некоторых заправках достигает и 40-42 гривен.

Ранее Фокус сообщал, что в Украине на время военного положения снова разрешили более дешевое топливо стандартов Евро-3 и Евро-4.