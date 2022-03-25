Назад в 90-е: ВАЗ готовится выпускать авто без ABS и другой современной электроники

Новые Lada в дешевых версиях не будут оснащать ABS и ESP, однако просто так отказаться от этих систем не получится.

АвтоВАЗ собирается поставить на конвейер упрощенные версии автомобилей без импортной электроники. Таким образом предприятие хочет вернуться к работе в условиях санкций и нехватки комплектующих. Об этом сообщает Мотор.

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Именно электроника в моделях ВАЗ является преимущественно импортной и ее дефицит особенно острый. Многие крупные поставщики автокомпонентов поддержали санкции и покинули российский рынок, а наладить импортозамещение в обозримом будущем не представляется возможным.

[ + – ] Lada Largus, Vesta и XRay невозможно выпускать без ABS Фото: Аргументы и факты

В первую очередь, речь идет о компании Bosch, поставлявшей блоки ABS и системы стабилизации ESP. Именно от этих систем и откажутся в упрощенных версиях АвтоВАЗ, а еще станет меньше электронных опций. Подобные модификации могут появиться в скором времени у Lada Granta и Нивы.

А вот с Lada Vesta, XRay и Largus сложнее, ведь они спроектированы на более современной платформе Renault-Nissan B0, в которой ABS является обязательной и отказаться от нее невозможно без серьезной переделки конструкции.

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Кроме того, технический регламент Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств" запретил странам-членам выпуск автомобилей без ABS еще с 1 января 2016 года. Требования техрегламента придется пересматривать, что также займет определенное время.

На данный момент предприятия АвтоВАЗ простаивают – конвейеры планируют запустить 28 марта, однако уже 4 апреля остановят и отправят весь персонал в отпуск до 24 апреля. А с 6 июня предприятия переходят на 4-дневную рабочую неделю.

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