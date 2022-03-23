Не прошло и недели: московский завод Renault снова остановят

Renault снова прекращает работу российского завода. Предприятие не смогло долго работать.

Запущенный недавно завод Renault в Москве проработает всего три дня. Уже завтра предприятие снова остановится. Об этом заявила пресс-секретарь Renault Group Ри Ямане в комментарии CNN.

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"Renault Russia подтвердили перезапуск (производства – Ред.) в понедельник, но только на три дня", — сообщила Ри Ямане.

[ + – ] На предприятии выпускают кроссоверы Renault Фото: Renault

Работу московского завода Renault прекратили с 28 февраля, но 21 марта он снова заработал. Причины повторной остановки не сообщаются, но в феврале это объясняли логистическими проблемами – на предприятие невозможно было поставить комплектующие для сборки. Напомним, там выпускают кроссоверы Renault Duster, Arkana и Kaptur.

Нехватка деталей на складах может быть причиной прекращения работы завода и сейчас. Тем более, что АвтоВАЗ (а 68% его акций владеет именно Renault Group) не может наладить производство именно из-за проблем с поставками комплектующих после введения санкций против России.

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"Скорее всего, чтобы уменьшить сумму ущерба при уходе из РФ, Рено решило из остатков на складах авто собрать, реализовать и потом уже уходить", — объяснил генеральный директор Всеукраинской ассоциации автомобильных импортеров и дилеров Олег Назаренко.

Напомним, ранее отказ Renault покинуть РФ объясняли страхом национализации предприятий. Для французского концерна российский рынок является ключевым – в 2021 году там продали 482 264 авто Renault и Lada.

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