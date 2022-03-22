Renault возобновили работу московского автозавода

Renault возобновили выпуск кроссоверов Duster, Arkana и Kaptur, но при этом принадлежащий французскому концерну АвтоВАЗ простаивает.

Renault запустили конвейер своего московского автозавода. В то время, как большинство мировых автопроизводителей покидают российский рынок, французский концерн решил возобновить работу одного из своих предприятий в РФ. Информацию подтвердили агентству Reuters в российском представительстве Renault.

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Завод Renault в Москве прекратил работу 28 февраля и остановку объяснили "логистическими проблемами" вследствие вторжения РФ в Украину. На предприятии собирают кроссоверы Renault Arkana, Duster и Kaptur.

[ + – ] Renault боятся покинуть российский авторынок Фото: Renault

Ранее стало известно, что в Renault Group не планируют покидать российский рынок из-за страха национализации имущества концерна. Такая позиция нашла поддержку во французском правительстве, которому принадлежат 15% акций Renault.

Как известно, именно Renault Group владеет 68% акций АвтоВАЗ. Доля концерна на авторынке РФ составляет 30%, а на всех его предприятиях работают 40 тыс. человек.

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Примечательно, что как раз заводы ВАЗ не могут возобновить работу – простой предприятий в Тольятти и Ижевске продлили до 25 марта и уже заявлено, что они точно не будут выпускать продукцию с 4 по 24 апреля. Помимо Lada, там также собирают Renault Logan и Sandero.

Ранее Фокус сообщал, что санкции против РФ привели к резкому росту цен на новые и подержанные автомобили.