Renault відновили роботу московського автозаводу

Renault відновили випуск кросоверів Duster, Arkana і Kaptur, але при цьому АвтоВАЗ, що належить французькому концерну, простоює.

Renault запустили конвеєр свого московського автозаводу. Тоді як більшість світових автовиробників залишають російський ринок, французький концерн вирішив відновити роботу одного зі своїх підприємств в РФ. Інформацію підтвердили агентству Reuters у російському представництві Renault.

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Завод Renault у Москві припинив роботу 28 лютого й зупинку пояснили "логістичними проблемами" внаслідок вторгнення РФ в Україну. На підприємстві збирають кросовери Renault Arkana, Duster і Kaptur.

[ + – ] Renault бояться залишити російський авторинок Фото: Renault

Раніше стало відомо, що в Renault Group не планують залишати російський ринок через страх націоналізації майна концерну. Така позиція підтримала французький уряд, якому належать 15% акцій Renault.

Як відомо, саме Renault Group має 68% акцій АвтоВАЗ. Частка концерну на авторинку РФ становить 30%, але в його підприємствах працюють 40 тис. осіб.

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Варто зазначити, що заводи ВАЗ не можуть відновити роботу — простій підприємств у Тольятті й Іжевську продовжили до 25 березня і вже заявлено, що вони точно не випускатимуть продукцію з 4 по 24 квітня. Крім Lada, там також збирають Renault Logan і Sandero.

Раніше Фокус повідомляв, що санкції проти РФ призвели до різкого зростання цін на нові та вживані автомобілі.