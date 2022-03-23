Не минуло й тижня: московський завод Renault знову зупинять

Renault знову припиняє роботу російського заводу. Підприємство не змогло довго працювати.

Запущений нещодавно завод Renault у Москві пропрацює лише три дні. Вже завтра підприємство знову зупиниться. Про це заявила прессекретар Renault Group Рі Ямане в коментарі CNN.

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"Renault Russia підтвердили перезапуск (виробництва — Ред.) у понеділок, але лише на три дні", — повідомила Рі Ямане.

[ + – ] На підприємстві випускають кросовери Renault Фото: Renault

Роботу московського заводу Renault припинили з 28 лютого, але 21 березня він знову запрацював. Причини повторної зупинки не повідомляють, але в лютому це пояснювали логістичними проблемами — на підприємство неможливо було поставити запчастини для збирання. Нагадаємо, там випускають кросовери Renault Duster, Arkana та Kaptur.

Нестача деталей на складах може бути причиною припинення роботи заводу й зараз. Тим більше, що АвтоВАЗ (а 68% його акцій володіє саме Renault Group) не може налагодити виробництво саме через проблеми з постачанням запчастин після введення санкцій проти Росії.

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"Найімовірніше, щоб зменшити суму збитків під час виходу з РФ, Рено вирішило із залишків на складах авто зібрати, реалізувати й потім уже йти", — пояснив генеральний директор Всеукраїнської асоціації автомобільних імпортерів та дилерів Олег Назаренко.

Нагадаємо, раніше відмову Renault залишити РФ пояснювали страхом націоналізації підприємств. Для французького концерну російський ринок є ключовим — у 2021 там продали 482 264 авто Renault і Lada.

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