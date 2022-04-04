Без А-92 и с новыми стандартами: каким будет рынок топлива в Украине в скором будущем

Сейчас в Украине работает только половина АЗС, а ассортимент на них сократился. Некоторые сорта топлива не появятся в ближайшее время.

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Рынок нефтепродуктов в Украине стабилизируется, а после отмены акциза и снижения НДС цены на АЗС снизились. Однако в условиях войны все же остаются некоторые ограничения и особенности, о которых следует помнить автомобилистам.

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Бензин А-92 в Украине, а также газ для авто в обозримом будущем могут и вовсе исчезнуть на неопределенный срок. Директор ООО "Консалтинговая группа А-95" Сергей Куюн в интервью BBC объяснил, что на данный момент топливо в Украину поставляется исключительно из Евросоюза, а там А-92 нет, а автогаза немного.

[ + – ] Содержание спирта в бензине вырастет до 10% Фото: Depositphotos

"Я не думаю, что будет полная стелла нескольких марок бензинов, нескольких дизтоплива, такого уже не будет. 92-го бензина вообще у нас уже не будет, потому что его не производят в Европе. Относительно газа, ситуация тоже сложная, потому что его остатки невелики были. Сейчас переводить машину на газ не стоит, вся эта история закончилась", — заявил Сергей Куюн.

По его словам, сейчас работают около половины украинских АЗС, но такая ситуация лучше, чем дефицит топлива. Дизеля в нашей стране достаточно и в ближайший месяц рынок топлива окончательно стабилизируется. В Украине полностью перестроена логистика нефтепродукто, ведь импорт из РФ и Беларуси, а также поставки морем прекращены.

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Кроме того, с 1 мая в Украине должны вступить в силу новые государственные стандарты, согласно которым содержание этанола в бензине увеличится до 10%. Соответствующий законопроект №7223 приняла Верховная Рада в первом чтении. Исключение сделали для бензина с октановым числом 98 и выше, а также для топлива для армии.

Этанол в бензине поможет снизить стоимость топлива на АЗС. Кроме того, такое решение направлено на поддержку и развитие спиртовой отрасли Украины.

Ранее Фокус сообщал, что из-за войны продажи новых авто в Украине резко упали. Авторынок обвалился в 16 раз.