Військові РФ понівечили та розстріляли дорогі елітні авто в Україні (фото)

Російські солдати знущалися з дорогих автомобілів, які вони не змогли викрасти і привласнити.

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Унаслідок російської агресії в Україні вже знищено понад 200 тис. автомобілів. Деякі з них постраждали не від бойових дій, а стали мішенню для вандалів у військовій формі. Серед них — дорогі елітні моделі. Про це пише сайт ТопЖир.

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Зокрема, в одному із селищ під Києвом розстріляли седан Maserati Ghibli. Як розповів його власник, співзасновник мережі зарядних станцій для електрокарів Станіслав Луцкович, по недешевому авто випустили 50 куль, з яких 20 — потрапили в моторний відсік. Машину серйозно пошкоджено. Не виключено, що військових розлютив логотип Maserati у вигляді тризубця.

[ + – ] Maserati Ghibli [ + – ] Салон Maserati Ghibli [ + – ] Автомобіль серйозно пошкоджено [ + – ] В авто випустили 50 куль

Також у Бучі військові РФ знущалися над Bentley Continental GT. Автомобіль не розстрілювали, але розписали його та розбили лобове скло та решітку радіатора. На капоті залишилися упаковки від пайків для солдат російської армії.

[ + – ] Tesla Model 3 розписали нецензурщиною Фото: t.me/donetch

Мабуть, найвідоміше пошкоджене авто з України — Tesla Model 3 у Маріуполі. Фото електрокара опублікували по всьому світу. Мабуть, машину покинули після того, як там сіла батарея. Пізніше російські військові пошкодили електромобіль і залишили на лобовому склі нецензурне послання Ілону Маску.

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Раніше Фокус повідомляв, що російські військові не тільки знищують автомобілі, а й викрадають їх. Багато авто з України бачили в Білорусі.