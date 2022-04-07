Маршрутки та Lexus для ЗСУ: тисячі нетверезих водіїв розлучилися зі своїми авто

Загроза втратити автомобіль не зупиняє любителів сісти за кермо в нетверезому вигляді. П'яні ДТП також трапляються.

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Автопарк Збройних сил України та тероборони поповнять тисячі конфіскованих машин. За 42 дні війни (з 24 лютого до 4 квітня) у нетверезих водіїв вилучили 5 719 авто. Про це написав у Facebook перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

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За його словами, лише за минулі вихідні у Києві водії у стані сп'яніння втратили 27 автомобілів. Причому один із них потрапив у ДТП, а інший — надавав послуги з перевезення пасажирів.

[ + – ] ДТП з нетверезими водіями — не рідкість й у воєнний час Фото: Патрульна поліція Києва

Конфіскація авто — не єдине покарання за їзду в стані сп'яніння під час воєнного стану. Звичні штрафи від 17 000 гривень і позбавлення прав залишаються.

На потреби захисників України будуть передані різні автомобілі. У Дубровиці на Рівненщини, наприклад, у нетверезого водія конфіскували маршрутку, а у Шепетівці (Хмельницька обл.) — преміальний позашляховик Lexus LX.

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"Приклади та статистика не радують. Ті життя, які не даємо знищити ворогам, знищують свої ж, залившись горілкою. Нерідко такі водії не лише вбиваються самі, а ще й убивають інших, калічать життя людей. Хочу ще раз наголосити, що в умовах війни соціальна відповідальність та законослухняність мають бути на найвищому рівні. Хаос допомагає ворогові", — заявив Олексій Білошицький.

Раніше Фокус повідомляв, що митниця передала армії та теробороні понад тисячу конфіскованих автомобілів.