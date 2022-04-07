Маршрутки и Lexus для ВСУ: тысячи нетрезвых водителей расстались со своими авто

Угроза лишиться автомобиля не останавливает любителей сесть за руль в нетрезвом виде. Пьяные ДТП также имеют место.

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

Автопарк Вооруженных сил Украины и теробороны пополнят тысячи конфискованных машин. За 42 дня войны (с 24 февраля по 4 апреля) у нетрезвых водителей изъяли 5719 авто. Об этом написал в Facebook первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

По его словам, только за прошлые выходные в Киеве водители в состоянии опьянения лишились 27 автомобилей. Причем, один из них попал в ДТП, а другой – предоставлял услуги по перевозке пассажиров.

[ + – ] ДТП с нетрезвыми водителями - не редкость и в военное время Фото: Патрульна поліція Києва

Конфискация авто – не единственное наказание за езду в состоянии опьянения во время военного положения. Привычные штраф от 17 000 гривен и лишение прав остаются.

На нужды защитников Украины будут переданы самые разные автомобили. В Дубровице Ровенской области, например, у нетрезвого водителя конфисковали маршрутку, а в Шепетовке (Хмельницкая обл.) – премиальный внедорожник Lexus LX.

Важно

С аукциона продали уникальный Lamborghini от Versace: вырученные деньги передадут ВСУ

"Примеры и статистика не радуют. Те жизни, которые не даем уничтожить врагам, уничтожают свои же, залившись водкой. Нередко такие водители не только убиваются сами, но еще и убивают других, калечат жизнь людей. Хочу еще раз подчеркнуть, что в условиях войны социальная ответственность и законопослушность должны быть на самом высоком уровне. Хаос помогает врагу", — заявил Алексей Белошицкий.

Ранее Фокус сообщал, что таможня передала армии и теробороне свыше тысячи конфискованных автомобилей.