UA
UA
Разделы
Материалы
Авто Российско-украинская война

Маршрутки и Lexus для ВСУ: тысячи нетрезвых водителей расстались со своими авто

5971
алкоголь за рулем, пьяная езда, конфискация авто, пьяные водители, нетрезвые водители
Фото: Depositphotos | Конфискация авто у пьяных водителей не отменяет штраф и лишение прав

Угроза лишиться автомобиля не останавливает любителей сесть за руль в нетрезвом виде. Пьяные ДТП также имеют место.

Автопарк Вооруженных сил Украины и теробороны пополнят тысячи конфискованных машин. За 42 дня войны (с 24 февраля по 4 апреля) у нетрезвых водителей изъяли 5719 авто. Об этом написал в Facebook первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий.

По его словам, только за прошлые выходные в Киеве водители в состоянии опьянения лишились 27 автомобилей. Причем, один из них попал в ДТП, а другой – предоставлял услуги по перевозке пассажиров.

алкоголь за рулем, пьяная езда, конфискация авто, пьяные водители, нетрезвые водители
ДТП с нетрезвыми водителями - не редкость и в военное время
Фото: Патрульна поліція Києва

Конфискация авто – не единственное наказание за езду в состоянии опьянения во время военного положения. Привычные штраф от 17 000 гривен и лишение прав остаются.

На нужды защитников Украины будут переданы самые разные автомобили. В Дубровице Ровенской области, например, у нетрезвого водителя конфисковали маршрутку, а в Шепетовке (Хмельницкая обл.) – премиальный внедорожник Lexus LX.

Важно
С аукциона продали уникальный Lamborghini от Versace: вырученные деньги передадут ВСУ
С аукциона продали уникальный Lamborghini от Versace: вырученные деньги передадут ВСУ

"Примеры и статистика не радуют. Те жизни, которые не даем уничтожить врагам, уничтожают свои же, залившись водкой. Нередко такие водители не только убиваются сами, но еще и убивают других, калечат жизнь людей. Хочу еще раз подчеркнуть, что в условиях войны социальная ответственность и законопослушность должны быть на самом высоком уровне. Хаос помогает врагу", — заявил Алексей Белошицкий.

Ранее Фокус сообщал, что таможня передала армии и теробороне свыше тысячи конфискованных автомобилей.