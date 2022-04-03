С аукциона продали уникальный Lamborghini от Versace: вырученные деньги передадут ВСУ

Всего выпустили только 20 Lamborghini Murcielago LP640 Versace Special Edition. Суперкар оснащен 640-сильным V12.

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

В Праге прошел благотворительный аукцион по сбору средств на нужды ВСУ и на помощь украинцам в Чехии. Одним из лотов на нем стал суперкар Lamborghini Murcielago LP640 2006 года в лимитированной версии Versace Special Edition. Об этом сообщает агентство Укринформ.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

[ + – ] Суперкар оснащен 640-сильным V12 Фото: Lamborghini

За эксклюзивный Lamborghini Murcielago LP640 Versace Special Edition заплатили 9 млн. крон (408 тыс. долларов). Автомбиль редкий: всего выпущено только 20 таких купе – по 10 черного и белого цвета.

[ + – ] Салон отделан особой двухцветной кожей Nappa с фирменными узорами Versace Фото: Lamborghini

Узнать Lamborghini Murcielago от Versace можно по логотипам модного дома на боковинах и черным литым дискам. Салон отделан эксклюзивной двухцветной кожей Nappa и также украшен узорами Versace. Вместе с авто покупатель получал набор фирменного багажа и дорогие туфли (Versace, естественно).

[ + – ] Помимо суперкара продали картину Елены Папки "Украинка" Фото: Укринформ

Суперкар Lamborghini Murcielago LP640 Versace Special Edition оснащен 6,5-литровым V12 мощностью 640 л. с., 6-ступенчатой роботизированной КПП и полным приводом. Он разгоняется до 100 км/ч за 3,4 с и развивает 340 км/ч.

Важно

Папа Римский пожертвовал Украине автомобили скорой помощи

Кроме автомобиля, с аукциона продали картину "Украинка" львовской художницы Елены Папки, дизайнерские часы CZapek&Moser, а также тур выходного дня на ферму под Харьковом. Суммарно аукцион собрал около 1,7 млн. долларов. 90% этой суммы пойдет на закупки необходимых ВСУ товаров, а 10% — благотворительной организации "Каритас", помогающей украинским беженцам в Чехии.

Ранее Фокус сообщал, что известный украинский гонщик Сергей Малик закупает и готовит авто скорой помощи для зоны боевых действий.