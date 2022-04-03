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Авто Російсько-українська війна

З аукціону продали унікальний Lamborghini від Versace: виручені гроші передадуть ВСУ

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Lamborghini Murcielago LP640 Versace, Lamborghini Murcielago LP640 Versace Special Edition, Lamborghini Murcielago LP640
Фото: Lamborghini | Lamborghini Murcielago LP640 доопрацювали в ательє Versace

Усього випустили лише 20 Lamborghini Murcielago LP640 Versace Special Edition. Суперкар оснащений 640-сильним V12.

У Празі пройшов благодійний аукціон зі збору коштів на потреби ЗСУ та на допомогу українцям у Чехії. Одним з лотів на ньому став суперкар Lamborghini Murcielago LP640 2006 в лімітованій версії Versace Special Edition. Про це повідомляє агентство Укрінформ.

Lamborghini Murcielago LP640 Versace, Lamborghini Murcielago LP640 Versace Special Edition, Lamborghini Murcielago LP640
Суперкар оснащений 640-сильним V12
Фото: Lamborghini

За ексклюзивний Lamborghini Murcielago LP640 Versace Special Edition заплатили 9 млн крон ( 408 тис доларів). Автоміль рідкісний: всього випущено лише 20 таких купе – по 10 чорного та білого кольору.

Lamborghini Murcielago LP640 Versace, Lamborghini Murcielago LP640 Versace Special Edition, Lamborghini Murcielago LP640
Салон оброблений особливою двоколірною шкірою Nappa з фірмовими візерунками Versace.
Фото: Lamborghini

Дізнатися Lamborghini Murcielago від Versace можна за логотипами модного будинку на боковинах та чорних дисках. Салон оздоблений ексклюзивною двоколірною шкірою Nappa і прикрашений візерунками Versace. Разом з авто покупець отримував набір фірмового багажу та дорогі туфлі (Versace, звичайно).

Lamborghini Murcielago LP640 Versace, Lamborghini Murcielago LP640 Versace Special Edition, Lamborghini Murcielago LP640
Окрім суперкара продали картину Олени Папки "Українка"
Фото: Укринформ

Суперкар Lamborghini Murcielago LP640 Versace Special Edition оснащений 6,5-літровим V12 потужністю 640 л. с., 6-ступінчастою роботизованою КПП та повним приводом. Він розганяється до 100 км/год за 3,4 с і розвиває 340 км/год.

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Окрім автомобіля, з аукціону продали картину "Українка" львівської художниці Олени Папки, дизайнерський годинник CZapek&Moser, а також тур вихідного дня на ферму під Харковом. Сумарно аукціон зібрав близько 1,7 млн доларів. 90% цієї суми піде на закупівлю необхідних ЗСУ товарів, а 10% — благодійної організації "Карітас", яка допомагає українським біженцям у Чехії.

Раніше Фокус повідомляв, що відомий український гонщик Сергій Малік закуповує та готує авто швидкої допомоги для зони бойових дій.