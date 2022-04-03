З аукціону продали унікальний Lamborghini від Versace: виручені гроші передадуть ВСУ

Усього випустили лише 20 Lamborghini Murcielago LP640 Versace Special Edition. Суперкар оснащений 640-сильним V12.

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

У Празі пройшов благодійний аукціон зі збору коштів на потреби ЗСУ та на допомогу українцям у Чехії. Одним з лотів на ньому став суперкар Lamborghini Murcielago LP640 2006 в лімітованій версії Versace Special Edition. Про це повідомляє агентство Укрінформ.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

[ + – ] Суперкар оснащений 640-сильним V12 Фото: Lamborghini

За ексклюзивний Lamborghini Murcielago LP640 Versace Special Edition заплатили 9 млн крон ( 408 тис доларів). Автоміль рідкісний: всього випущено лише 20 таких купе – по 10 чорного та білого кольору.

[ + – ] Салон оброблений особливою двоколірною шкірою Nappa з фірмовими візерунками Versace. Фото: Lamborghini

Дізнатися Lamborghini Murcielago від Versace можна за логотипами модного будинку на боковинах та чорних дисках. Салон оздоблений ексклюзивною двоколірною шкірою Nappa і прикрашений візерунками Versace. Разом з авто покупець отримував набір фірмового багажу та дорогі туфлі (Versace, звичайно).

[ + – ] Окрім суперкара продали картину Олени Папки "Українка" Фото: Укринформ

Суперкар Lamborghini Murcielago LP640 Versace Special Edition оснащений 6,5-літровим V12 потужністю 640 л. с., 6-ступінчастою роботизованою КПП та повним приводом. Він розганяється до 100 км/год за 3,4 с і розвиває 340 км/год.

Важливо

Папа Римський пожертвував Україні автомобілі швидкої допомоги

Окрім автомобіля, з аукціону продали картину "Українка" львівської художниці Олени Папки, дизайнерський годинник CZapek&Moser, а також тур вихідного дня на ферму під Харковом. Сумарно аукціон зібрав близько 1,7 млн доларів. 90% цієї суми піде на закупівлю необхідних ЗСУ товарів, а 10% — благодійної організації "Карітас", яка допомагає українським біженцям у Чехії.

Раніше Фокус повідомляв, що відомий український гонщик Сергій Малік закуповує та готує авто швидкої допомоги для зони бойових дій.