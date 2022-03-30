Український гонщик-рекордсмен готує автомобілі для зони бойових дій

Сергій Малик і Київський міський автомотоклуб допрацьовують авто для використання у зоні бойових дій.

Відомий український гонщик і волонтер Сергій Малик запустив проєкт із закупівлі санітарних автомобілів для ЗСУ та медиків. Перші машини вже прибули в Україну та будуть передані до зони активних бойових дій. Про це Сергій Малик розповів на своїй сторінці у Facebook.

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[ + – ] Сергій Малик збирає кошти на закупівлю санітарних авто Фото: Facebook / Сергей Малик

Насамперед гонщик закуповує карети швидкої допомоги, також за запитами медиків шукають позашляховики для евакуації поранених із важкодоступних місць. У Київському міському автомотоклубі машини самотужки допрацьовують для експлуатації в умовах бойових дій. Також волонтери купують засоби захисту для лікарів, медикаменти та генератори.

Сергій Малик організував збір коштів на автомобілі в Україні та звернувся до своїх друзів і колег за кордоном.

[ + – ] Машини допрацьовують у Київському міському автомотоклубі Фото: Facebook / Сергей Малик

"Дорогі мої друзі з Бонневілля, Дакара, Монте-Карло, друзі зі США, Великобританії, Франції, Німеччини, Саудівської Аравії, Канади, Австралії та всього світу! Я розпочав новий проєкт гуманітарної допомоги — Швидка допомога для України. Терміново потрібно багато машин швидкої" допомоги для евакуації мирних жителів із зон бойових дій, часто тяжко поранених обстрілами й авіаударами. Я знаю, де купити ці машини, як підготувати їх до дії в зонах бойових дій (повірте, це набагато складніше, ніж Дакар) які ними користуються найкращим чином", — написав гонщик.

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Нагадаємо, Сергій Малик уславився, як володар 42 світових та українських рекордів. Зокрема минулого року він встановив світовий рекорд швидкості на українському електромотоциклі Dnepr в американському Бонневілі.

Раніше Фокус повідомляв, що на початку 2022 року Сергій Малик взяв участь у ралі Дакар.

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