Украинский гонщик-рекордсмен готовит автомобили для зоны боевых действий

Сергей Малик и Киевский городской автомотоклуб дорабатывают авто для использования в зоне боевых действий.

Известный украинский гонщик и волонтер Сергей Малик запустил проект по закупке санитарных автомобилей для ВСУ и медиков. Первые машины уже прибыли в Украину и будут переданы в зону активных боевых действий. Об этом Сергей Малик рассказал на своей странице в Facebook.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

[ + – ] Сергей Малик собирает средства на закупку санитарных авто Фото: Facebook / Сергей Малик

В первую очередь, гонщик закупает кареты скорой помощи, также по запросам медиков ищут внедорожники для эвакуации раненых из труднодоступных мест. В Киевском городском автомотоклубе машины своими силами дорабатывают для эксплуатации в условиях боевых действий. Также волонтеры покупают средства защиты для врачей, медикаменты и генераторы.

Сергей Малик организовал сбор средств на автомобили в Украине и обратился к своим друзьям и коллегам за рубежом.

[ + – ] Машины дорабатывают в Киевском городском автомотоклубе Фото: Facebook / Сергей Малик

"Дорогие мои друзья из Бонневилля, Дакара, Монте-Карло, друзья из США, Великобритании, Франции, Германии, Саудовской Аравии, Канады, Австралии и всего мира! Я начал новый проект гуманитарной помощи – Скорая помощь для Украины. Срочно требуется много машин скорой помощи для эвакуации мирных жителей из зон боевых действий, часто тяжело раненных обстрелами и авиаударами. Я знаю, где купить эти машины, как подготовить их к действию в зонах боевых действий (поверьте, это гораздо сложнее, чем Дакар) и как доставить их людям, которые ими пользуются наилучшим образом", — написал гонщик.

Важно

ВСУ получили 50 карет скорой помощи для самых суровых условий

Напомним, Сергей Малик прославился, как обладатель 42 мировых и украинских рекордов. В частности, в прошлом году он установил мировой рекорд скорости на украинском электромотоцикле Dnepr в американском Бонневиле.

Ранее Фокус сообщал, что в начале 2022 года Сергей Малик принял участие в ралли Дакар.

Также мы писали, что военным медикам передали необычный экспонат из автомузея.